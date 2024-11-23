Посол Украины Илащук попала в скандал из-за награды для главного мафиози Болгарии

Вокруг посольства Украины в Болгарии разгорается мощный скандал. Он вспыхнул вокруг награждения послом Украины в этом государстве Олесей Илащук болгарского политика, олигарха и медиамагната, а по совместительству – еще и человека, которого называют "главным мафиози Болгарии" Деляна Пеевски.

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Награжденный почетной грамотой Верховной Рады Украины с вручением соответствующей медали Пеевски находится под санкциями США и Великобритании по закону Магнитского, его обвиняют в коррупции и в организации атак на журналистов. О сложившейся ситуации рассказали депутат ВРУ 8 созыва Борислав Береза и председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

Скандал вспыхнул после состоявшегося несколько дней назад награждения.

"20 ноября в Болгарии некий Делян Пеевски получил медаль "За особые заслуги перед украинским народом" от председателя Верховной Рады Украины – Руслана Стефанчука. Награду ему вручила Олеся Илащук, посол Украины в Болгарии", – отметил Береза.

Он также уточнил, что Делян Пеевски – это болгарский политик, олигарх и медиа-магнат. Однако этим его регалии не исчерпываются.

"Он человек, на которого наложили санкции в США и в Великобритании. Но для Стефанчука он свой. Иначе бы не наградил... 2 июня 2021 года минфин США ввел санкции против Пеевски и Василия Божкова по закону Магнитского "в связи с их значимой ролью в коррупции в Болгарии". 10 февраля 2023 года Пеевский попал под санкции Великобритании за "злоупотребление своими властными полномочиями путем перенаправления государственных средств для собственной выгоды".

Против Пеевски озвучено несколько серьезных обвинений, добавляет Береза. Его обвиняют в использовании своих газет для торговли влиянием и организации атак на журналистов и других оппонентов. А "Репортеры без границ" включили его фамилию в свой отчет за 2018 год в связи с причастностью к коррупции.

"Интересно, что вручение украинской награды состоялось в то время, когда политические силы новоизбранного парламента в Болгарии строят санитарную границу между ними и Пеевски, обвиняемым в массовой скупке голосов избирателей во время недавних внеочередных выборов", – процитировал Шлинчак сообщение от знакомой журналистки из Болгарии.

Он добавил, что все обвинения, сформулированные в письме, проверил и убедился в том, что они имеют место. Потому и сложилась в Болгарии из-за этого награждения ситуация, когда, по словам все той же журналистки, все местные газеты и соцсети "буквально рвет на клочья от возмущения фактом награды для главного мафиози страны Деляна Пеевского, которую он получил от украинской власти".

При этом, добавляет Шлинчак, его знакомую удивил тот факт, что ни на сайте посольства, ни в его аккаунтах в соцсетях нет ни единого упоминания о награждении Олесей Илащук Пеевски, хотя госпожа посол испытывает "большую любовь к фотографированию на всех событиях, в которых она участвует".

Шлинчак добавил, что пролоббировать награждение Пеевски могли не обязательно на уровне посольства Украины в Болгарии, это могло произойти и на территории нашего государства.

"Но работа посольства и состоит в том, чтобы доносить до "Центра" не только отчеты о "встретилась-обнялась-поцеловалась", но и ставить на стоп подобные инициативы, которые вредят имиджу Украины. И эта история – как раз демонстрация того, для чего в наших посольствах нужны профессионалы, а не профессиональные выскочки. К сожалению, это в последнее время – не единичные случаи, когда диппредставительства не развивают, а портят репутацию Украины", ––резюмировал Шлинчак.

Напомним, указ о назначении на должность посла Украины в Болгарии Олесе Илащук президент Украины Владимир Зеленский подписал 23 декабря 2022 года. Кандидатура вызвала настоящий скандал, СМИ писали, что Илащук является гештальт-терапевтом, сама себя раньше она позиционировала как специалист по сексологии и драгоценным украшениям – и что она не имеет ни дипломатического опыта, ни опыта работы на государственных должностях.

На скандал отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Там отметили, что у Илащук есть необходимое для такой работы образование, ведь она изучала "Страноведение" на кафедре международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

А в Верховной Раде по поводу скандала вокруг назначения Илащук заявили, что "людям нужно давать шанс".

С 29 марта 2023 года назначенная послом в Болгарии сексолог Илащук приступила к исполнению обязанностей.

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