'После того, что произошло в мире, наши возможности ограничились': Джемилев высказался по поводу деоккупации Крыма

Чтобы деоккупировать Крым, Украине нужно применять как военные, так и дипломатические методы. На сегодняшний день возможности относительно вооруженных атак несколько сократились, однако нужно надеяться, что ситуация изменится.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал Герой Украины, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины, советский диссидент, бывший политзаключенный Мустафа Джемилев. Он убежден, что Крым вернется под контроль Украины.

"Я думаю, надо совмещать и то, и другое: и военные, и дипломатические методы. Сейчас на территории Крыма более 200 военных объектов. Наше ГУР иногда наносит удары по ним. Но главный символ оккупантов – Керченский мост – ныне недостижимый для нас. Они перебросили туда всю свою противовоздушную оборону", – объяснил Джемилев.

Он подчеркнул, что для уничтожения Керченского моста Украине нужно сильное оружие, как вариант это ракетные установки типа Taurus, однако администрация Трампа не дает разрешения на их использование.

"После того, что произошло в мире, наши возможности ограничились. Но я думаю, что ситуация изменится и мы возобновим удары по Крыму. В первую очередь по Керченскому мосту", – отметил лидер крымскотатарского народа.

Джемилев выразил уверенность, что в случае смерти или отказа российского диктатора Владимира Путина от власти вопрос возвращения Крыма под контроль Украины будет решаться гораздо быстрее и проще.

"Я уверен в этом. Даже если на смену Путину придет такой же подонок или даже хуже, если он хоть немного думает о будущем страны, ему все равно придется освобождать оккупированные территории. Потому что без этого Россия будет постоянно находиться в изоляции и постепенно будет превращаться в большую Северную Корею", – подчеркнул он.

После смерти Путина любому преемнику будет удобно переложить всю ответственность на предыдущего лидера, заявив, что все проблемы стали следствием его роковых ошибок. Для снятия санкций и восстановления обычного функционирования страны Россия будет обязана возвратиться к соблюдению норм интернационального права. Поэтому, по мнению Джемилева, другого варианта развития у нее просто не существует.

Как сообщал OBOZ.UA, Джемилев прокомментировал слухи о том, что администрация Дональда Трампа якобы обратилась к украинскому руководству с предложением согласиться на уступки по Крыму в рамках мирного соглашения. Он отметил, что на данный момент эта информация не имеет официального подтверждения.

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