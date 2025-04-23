'Главное здесь – позиция Украины': Джемилев высказался по поводу судьбы Крыма

Недавно появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа якобы обратилась к украинскому руководству с предложением согласиться на уступки по Крыму в рамках мирного соглашения. Однако официально эта позиция не была озвучена самим президентом США.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев. Он подчеркнул, что у этой информации нет официального подтверждения, однако слухи по этому поводу циркулируют уже давно.

"Прежде всего, официально это пока не подтверждено. Такие слухи давно распространяются, но четкого подтверждения им нет. Я знаю, что спецпредставитель Трампа Стив Виткофф в интервью Карлсону говорил о том, что для достижения мира есть главные вопросы - вопросы относительно территорий. Он сказал, что это Донбасс, Луганск" и еще два" региона Украины". России, дальше мирное соглашение последует быстрыми темпами", – рассказал Герой Украины.

Однако, по его мнению, важно не то, что могут предложить другие страны, а позиция Украины, которая остается неизменной.

"Украина никогда, ни при каких обстоятельствах не признает Крым российским. Это противоречит Конституции, и вообще это уголовное преступление – признавать аннексию территории за какой-либо страной", – отметил эксперт.

Также Джемилев подчеркнул, что в 2018 году США приняли декларацию, четко заявляющую о непризнании аннексии Крыма Россией, что закреплено на государственном уровне.

"Трамп и его администрация приходят и уходят, но наша страна остается. Следующая администрация США, без сомнения, отменит такие решения, если к тому времени мы сами не освободим Крым", – рассказал народный депутат Украины.

Кроме того, Джемилев обратил внимание на проблему прав крымскотатарского народа, подчеркнув, что вопрос статуса Крыма следует актуализировать в рамках подготовки к мирным переговорам.

"На эту тему я несколько раз разговаривал с нашим президентом и говорил о необходимости внесения изменений в Конституцию, в главе 10, где говорится о статусе Крыма. О том, что Крым является автономной республикой на основе признания законных прав коренного народа Крыма на самоопределение в пределах украинского государства", - добавил он.

По его словам, президент согласился с этими изменениями, но отметил, что для их внедрения нужно выбрать наиболее подходящий момент, ведь на время военного положения изменения в Конституцию запрещено вносить.

"Здесь проблема в том, что на период военного положения внесение изменений в Конституцию запрещено. Но какое-либо заявление на эту тему со стороны президента было бы, конечно, очень актуальным", – резюмировал советский диссидент.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины и советский диссидент Мустафа Джемилев поделился своей позицией по поводу аннексии Крыма Россией. Он отметил важность международной поддержки в борьбе за освобождение полуострова.