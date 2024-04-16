Израиль готовит ответ по ядерке Ирана, ведь перейдены красные линии. Вопрос помощи Украине получил больше поддержки

Впервые в истории Иран атаковал Израиль со своей территории. Удар был масштабным по любым меркам. Ущерб мог быть катастрофическим, но почти все было перехвачено еще до того, как ракеты и беспилотники достигли воздушного пространства Израиля. Особо важную роль в уничтожении беспилотников сыграли американские, британские и иорданские военные самолеты.

Впрочем Иран заявил в ООН, что "операция достигла поставленных целей и вопрос исчерпан", и предупредил о более масштабных ответных мерах, если страна будет атакована. Израиль в свою очередь пообещал "жесткий и четкий ответ", но после "консультаций" из США пока притормозил с решением этого вопроса. Американцы обеспокоены тем, что нанесение сильного удара по иранской территории может привести к гораздо более разрушительным ответным действиям. Однако отсутствие израильской реакции вообще, или если она будет слишком слабой, может подорвать баланс сил в регионе, ведь покажет то, что Израиль и другие страны в будущем могут быть атакованы Ираном любым способом и ему это сойдет с рук.

О том, как иранская атака на Израиль повлияет на Украину и на Ближний Восток, – в материале OBOZ.UA.

"Месть столетия" не удалась

Атаковав Израиль со своей территории ракетами и БПЛА Иран хотя и начал новую страницу в своем противостоянии с пожизненным врагом и кажется, даже при таком развитии событий пытался сделать это как можно спокойнее. Так, министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран предупредил "наших друзей " в регионе о начале атаки за 72 часа. По его словам, также Тегеран передал Вашингтону сообщение о том, что его "операция будет ограничена в целях законной обороны и наказания Израиля".

За несколько дней до атаки иранцы в пропагандистских роликах открыто указали возможную цель ударов — среди них военные и разведывательные пункты, порты и аэропорт Бен-Гурион. По сугубо военным меркам массированный налет оказался достаточно неэффективным. Значительных разрушений нет, а большинство ракет и беспилотников были сбиты еще до входа в пространство Израиля. Сам удар был невнятным с точки зрения применения каких-то неожиданных решений.

"Израиль и США располагали почти точной разведывательной информацией об атаке и направлениях ударов. Время, цели и системы вооружения для удара были известны еще за сутки до начала, – пишет New York Times.

Учитывая системы ПВО и помощь союзников, неудивительно, что было перехвачено 99% запущенных в сторону Израиля баллистических ракет и беспилотников, а ущерб был "относительно ограничен".

Картинка для пропаганды

У Ирана не было возможности избежать удара мести, ведь этого жаждала внутренняя аудитория и его террористические группировки в регионе, которые он должен удовлетворить, чтобы сохранить лицо. И все же войны как таковой иранский режим пытается пока избегать.

Инфляция в стране, по официальным данным, за последний год составила более 40%. Десятки миллионов простых жителей страны страдают из-за роста цен и военное противостояние с Израилем, а тем более США – последнее, чего им сейчас хотелось бы. С момента удара по консульству в Дамаске курс иранской валюты, риала, по отношению к доллару снизился еще на 10%. Многие опасаются, что это приведет к новому скачку цен, что приведет к массовому недовольству среди населения.

С самого начала удар по Израилю больше походил на пропагандистское мероприятие, чем на реальную военную месть. По всему Ирану проходили массовые гуляния в поддержку ударов по Израилю. Аятоллы просто дали своему народу зрелище. Дошло до смешного. В попытке показать грандиозность мести государственное телевидение Ирана несколько раз показало видео пожара двухмесячной давности в Чили, утверждая, что это свидетельство успешного впечатления целей в Израиле. Мол, это и есть свидетельство того, что иранские беспилотники и ракеты успешно прорвались через ПВО Израиля и поразили заранее намеченные цели. В конце концов, Корпус стражей исламской революции заявил в лучших традициях российской пропаганды, что "произошло уничтожение израильских военных объектов", хотя уже доказано, повреждений почти не было.

Ответ Израиля подождет

Почти сразу после начала удара Кабмин Израиля якобы "одобрил мощный ответ Ирану за атаку на свою территорию". Но после консультаций с США риторика израильтян несколько смягчилась.

"Мы построим региональную коалицию и заставим Иран заплатить цену в той форме и в то время, которое мы считаем нужным", – сказал министр военного кабинета Израиля Бени Ганц.

Так или иначе, но на сегодняшний день для Израиля создано окно возможностей, чтобы "нанести ущерб иранским ядерным объектам", чего он уже много лет и стремится, пытаясь найти как можно лучший вариант для проведения операции. Еще одно следствие – вновь произошла определенная международная переориентация внимания на преступления Ирана и ХАМАС против Израиля, а не действия Израиля против Газы, из-за которых израильтян критиковали даже США.

США стремятся потушить пламя

Вашингтон уже заявил, что не будет участвовать в наступательных операциях против Ирана. По мнению администрации президента Байдена, атака на Израиль была безуспешна, что стало победой для Тель-Авива.

На данный момент США сосредоточены на поиске успокоения ситуации и стремятся удержать Израиль от опасных ответных мер, одновременно сдерживая и Иран.

К такой позиции уже присоединилась и Великобритания. Глава МИД Королевства Дэвид Кэмерон призвал Израиль воздержаться от ответа на атаку Ирана во избежание дальнейшей эскалации в регионе, назвав удар двойным поражением для Ирана. По словам Кэмерон, при обдумывании ответа Израиль должен думать "головой, а не сердцем".

Арабский мир разделился

В последние годы монархии Персидского залива, будучи стратегическими союзниками Вашингтона, стремились наладить отношения и с Ираном, и с Израилем, чтобы решить вопросы безопасности в регионе и сосредоточиться на решении своих внутренних проблем.

Мирно-дружественный договор планировалось реализовать вроде "Соглашений Авраама", заключенных в 2020 году. Тогда был подписан договор о нормализации и возобновлении дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Израилем. Несколько позже были восстановлены отношения еврейского государства с Марокко и Суданом. При посредничестве США между Израилем и Саудовской Аравией также планировалось историческое соглашение. Все разрушило нападение ХАМАС. На сегодняшний день постепенно ситуация снова хоть и не быстро, но выравнивается.

Впервые в истории Иордания и Израиль открыто совершили военное сотрудничество. Арабская страна собственными силами уничтожила десятки воздушных целей и предоставила все возможности сделать это и союзникам Израиля. Саудовская Аравия и ОАЭ также сыграли аналогичную роль. Иран уже грозит нанести следующий удар именно по территории именно Иордании.

Израиль получит помощь, а Украина?

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что намерен на этой неделе поставить вопрос о предоставлении военной помощи Израилю на голосование, но не уточнил, будет ли финансирование Украины частью пакета, как предполагалось ранее.

"Мы собираемся повторить попытку на этой неделе, и детали этого пакета собираются прямо сейчас", – сказал Джонсон. При этом другой конгрессмен-республиканец Майк Тернер выразил уверенность в том, что Палата представителей также поддержит помощь Украине.

Джо Байден уже пообщался с лидерами Конгресса, в том числе Джонсоном, и заявил о срочной необходимости принятия пакета. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что во время этой встречи был достигнут "консенсус" о помощи как Израилю, так и Украине.

Ответ Израиля – вопрос времени

"Вариант, который называли наименее вероятным, произошел, – Иран нанес удар по Израилю непосредственно со своей территории. Тем не менее, эта атака показала, что Израиль может не бояться иранских нападений. Также это означает, что у него теперь развязаны руки избивать по территории Ирана и его ядерным объектам" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

"Чтобы сохранить лицо, иранский режим решился на достаточно знаковый шаг, хотя он и не принес существенных потерь для Израиля. Но теперь вероятность последующих ударов значительно растет. Красную линию в любом случае перешли. И такие удары будут повторяться.

Что будет дальше? Сейчас очень многие из правого лагеря в Израиле обвиняют правительство, что они упустили уникальную возможность ударить по ядерным объектам Ирана. По моему мнению, немедленного ответа не будет, но удар по территории Ирана готовят. То есть, он состоится с очень большой вероятностью. При этом израильтяне не будут привязываться к временным рамкам. Это будет синхронизировано с очередным обострением ситуации с каким-то кризисом в регионе. И как только она разразится, Израиль больше всего нанесет свой удар.

Конечно, большое влияние оказывает позиция США, к которой Израиль все же прислушивается. Но бывает разное, например, удар по Дамаску не был согласован со Штатами и они высказывали Израилю претензии, мол, если хотите помощи, то давайте согласовывать действия.

Что касается реакции определенных стран арабского мира на иранский удар, то Иордания, например, не случайно так активно помогала отразить нападение. Иранцы уже долго пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, чтобы свергнуть действующую власть. Те же саудиты исторически против Ирана. И в дальнейшем их поведение во многом будет зависеть от того, будут ли они ощущать помощь и защиту со стороны Вашингтона", – отметил Сергей Данилов.

У нас есть большие шансы получить помощь

"Конечно, трудно сказать, что будет с украинским пакетом помощи, учитывая последние события. Сейчас перед американскими законодателями есть вопрос, как можно скорее срочно оказать помощь Израилю в связи с агрессией Ирана. И поскольку раньше это рассматривалось в едином пакете с Украиной, то можно предположить, что у нас есть большие шансы также получить помощь" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Сеть.

"Очень логично, если бы сенатский вариант остался и срочно был рассмотрен не только вопрос помощи Израилю, но и Украины. Я надеюсь, что американцы не пойдут на то, чтобы разделять этот пакет и отдельно выделять помощь Израилю, отдельно помощь Украине, потому что это выглядело бы сейчас не очень правильно. Потому что эта срочность в обоих этих случаях оправдана.

По моему мнению, сегодня есть положительные признаки для Украины. Во-первых, заявление лидера большинства в Сенате Шумера о том, что есть консенсус по оказанию помощи Украине. Второй положительный сигнал – заявление Тернера, главы комитета разведки, Палаты представителей. По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет решен положительно для Украины. И третье – фактор Трампа, что он не против помощи в виде ссуды. То есть вопрос сейчас остается в какой форме и какая будет сумма", – отметил Александр Мережко.