Порошенко привез в Сумы комплекс 'Ай-Петри' и побывал на месте ракетной атаки, где погиб его друг-военный

Петр и Марина Порошенко во время поездки в Сумы побывали на месте ракетного удара российскими искандерами, который 13 апреля унес жизни 35 человек. Более сотни получили ранения.

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Семья Порошенко почтили память погибших. Как рассказал пятый Президент, в этот страшный день погиб и его друг – командир 27-й реактивной артиллерийской бригады имени кошевого атамана Петра Калнышевского полковник Юрий Юла. "Это для меня личное, потому что в тот ужасный день я потерял друга. Юрий Юла. Очень светлый человек. Я знал его по 27-й бригаде, которой мы помогали. Он только что был переведен в Сумы. Блестящий военный", – вспоминает Порошенко.

Петр Порошенко также рассказал журналистам, что после этой страшной трагедии принял решение передать в Сумы комплекс противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ" для защиты от враждебных дронов-разведчиков, корректирующих ракетные удары. Ранее Порошенко передал "Ай-Петри" в Кривой Рог, который также страдает от российского воздушного террора.

"Мы должны делать все, чтобы защитить Сумы, защитить каждый город, особенно прифронтовый. И поэтому мы решили распространить нашу инициативу, которую мы начали в Кривом Роге после атаки ракет – мы выделили финансирование, чтобы закупить, изготовить и поставить на боевое дежурство не только на фронте, а в городах для защиты гражданских комплексов ПГТР "Ай-Петри", – говорит Порошенко.

Сегодня комплекс "Ай-Петри" является одним из немногих эффективных средств противодействия техническим разведкам для отвода "Шахедов", для гарантированной защиты от разведывательных БПЛА противника. Мы пока не можем без "Петриотов" защититься от прилетов баллистики. Но прилету баллистики точно предшествует разведывательный дрон, который координирует, корректирует и снимает последствия применения баллистических ракет. И вот мы научились, что делать с этими разведывательными БПЛА – мы научились им "ломать мозги", – говорит Порошенко.

"Сразу после этого мы едем на фронт к ребятам", – добавил пятый Президент, который повез на Сумское направление большую партию дронов и военной техники.