Порошенко подал в суд на секретаря СНБО Литвиненко из-за противоправных действий

Пятый президент, народный депутат и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко подал в суд на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Литвиненко.

Видео дня

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на представителя истца, адвоката Станислава Кунянского.

Отмечается, что 22 мая иск Петра Порошенко поступил в Винницкий окружной административный суд.

Суть иска в признании противоправными действиями главы СНБО, связанных с "переписыванием" приложения к "санкционному" указу президента от 12 февраля 2025 года. Этим указом Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении бессрочных персональных санкций в отношении пяти человек: олигарха Игоря Коломойского, его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова, беглого бизнесмена Константина Жеваго, нардепа Петра Порошенко и кума Путина, бывшего депутата Виктора Медведчука.

После публикации этого указа стало известно, что в "санкционный" профиль закралась ошибка, в частности, был указан неправильный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код), который состоял из 11 цифр вместо 10.

По словам адвоката Порошенко Станислава Кунянского, когда в публичной плоскости появились сообщения об ошибке в указе Зеленского, через некоторое время на сайте президента был загружен исправленный вариант приложения. Это произошло на основании письма Александра Литвиненко. При этом сам СНБО по этому вопросу больше не собирался, никаких изменений не голосовал, а президент таких изменений своим указом в действие не вводил.

"Другими словами, секретарь СНБО без какого-либо голосования и надлежащего оформления, единолично принял решение, на основании которого, соответствующее решение СНБО было обнародовано не в той редакции, в которой оно на самом деле было утверждено. Секретарь СНБО не имел полномочий совершать такие действия. В то же время в соответствии с действующей практикой Верховного суда, указание неверных данных физического лица влечет ничтожность санкций. То есть санкции против Петра Порошенко в виде, в котором они были утверждены на самом деле, не создавали никаких юридических последствий (имеется в виду, с допущенной ошибкой в идентификационном коде – ред.)", – подчеркнул адвокат.

Кроме этого, Станислав Кунянский рассказал о еще одной неточности с введением санкций, о которой защита Порошенко узнала во время рассмотрения дела по иску экс-президента к нынешнему руководителю государства Владимиру Зеленскому. В частности, в Верховном суде сторона президента настаивала, что "санкционный" Указ был официально опубликован 14 февраля 2025 года. Однако уже 13 февраля 2025 года сведения о Петре Порошенко появились на сайте Государственного реестра санкций, который администрирует Аппарат СНБО.

"То есть санкции вступили в силу еще даже до официального опубликования указа, что также является существенным нарушением, а также наглядной демонстрацией спешки и юридической неуклюжести, с которой эти санкции готовились и утверждались", – считает адвокат Порошенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Порошенко заявил, что власти не удастся избежать ответственности за незаконные санкции.