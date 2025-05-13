'Заговорить' не получится: Порошенко заявил, что власти не удастся избежать ответственности за незаконные санкции

Петр Порошенко после заседания Верховного Суда, где он оспаривает указ Зеленского о незаконных санкциях, заявил, что представители власти за три месяца не смогли предоставить суду документы, обосновывающие основания этого антиконституционного решения.

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Порошенко подчеркнул: власть не сможет "заболтать" этот процесс, потому что речь идет не о нем лично - речь идет о пренебрежении верховенством права и об угрозах для каждого гражданина.

"На предыдущем заседании они использовали фразу "превентивные санкции". Впервые в правовой истории Украины вводится прецедент, когда власть пытается защитить позицию, что она может вводить санкции против любого. Гражданин Украины, который имеет украинское гражданство, проживающий на подконтрольной территории, может быть росчерком пера лишен всего - права участвовать в выборах, права избирать, право иметь счета, права пользоваться своим имуществом, быть дискредитированным в соответствии с поручениями Офиса Президента Министерству иностранных дел разослать указ о санкциях всему миру. Это форма борьбы против лидера оппозиции", - отметил Порошенко.

"Мы имеем неопровержимые доказательства фальсификации указа о санкциях - и на этапе подготовки проекта указа, а дальше следующая волна фальсификаций состоялась уже после подписания и выдачи указа. Потому что они меняли версии 4 раза, что абсолютно незаконно. Если вы ошиблись - отмените, созовите новое заседание СНБО и примите новое решение", - сказал Порошенко.

"То, что мы услышали сегодня, это огромный шаг назад на нашем евроинтеграционном пути. Сегодня в суде были представители 11 дипломатических миссий, были представители иностранных СМИ. После того, что сегодня увидели дипломаты и журналисты, - о каком верховенстве права вы будете говорить?", - отметил Петр Порошенко.

По мнению пятого президента, власть пытается затягивать судебный процесс.

"Они пытаются затянуть это в лето, а дальше можно будет посмотреть, как будет разворачиваться ситуация. Главное - заблокировать Порошенко, заблокировать "Европейскую Солидарность". Для этого нет никаких правовых оснований", - сказал лидер партии.

"Это - дело не о Порошенко. Это дело о каждом гражданине. Они сейчас создают первый прецедент. Если сломают Порошенко - сломают каждого из вас. И платит за это не Порошенко, платит за это солдат, матрос, офицер, который не получил помощь от Фонда. Потому что они ее блокируют. Мы делаем все для того, чтобы повысить и обеспечить обороноспособность страны, а они уже "победили путина" и занимаются зачисткой политического ландшафта, уничтожением политических оппонентов и подготовкой к выборам", - констатировал лидер оппозиции.

"Путин еще не побежден. И единственное, что нам надо делать, - это обеспечить единство мира вокруг Украины и единство общества внутри страны", - подчеркнул Порошенко.

Следующее заседание суда состоится 19 июня. Суд удовлетворил ходатайство стороны истца и обязал представителей Офиса президента и правительства предоставить все необходимые документы относительно оснований введения санкций, процедуры принятия этого решения и госчиновников, которые были непосредственно вовлечены в этот процесс.