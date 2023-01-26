Польша не пригласила представителей РФ на годовщину освобождения Освенцима из-за агрессии Кремля против Украины

Представителей России не пригласили на торжества по случаю 78-й годовщины освобождения немецкого концлагеря Аушвиц. Причиной стала развязанная страной-агрессором война против Украины.

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О решении поляков сообщает TVP3 Kraków. Мероприятия пройдут в пятницу, 27 января, в Освенциме.

"Из-за нападения на свободную и независимую Украину представители Российской Федерации не были приглашены для участия в нынешних торжествах по случаю годовщины освобождения Освенцима", – заявил накануне спикер музея Бартош Бартизель.

Отмечается, что до сих пор РФ ежегодно принимала участие в празднованиях, и ее представитель выступал на главной церемонии.

Директор музея Петр Цивинский подчеркнул, что юбилейная церемония организуется с учетом бывших заключенных и приглашаются, прежде всего, именно они. Также к мерам приобщаются СМИ, представители высших учреждений Польши и дипломатические миссии стран, интересующихся историей Аушвица.

Цивинский в контексте российской агрессии отметил: очевидно, что он не мог "подписать ни одно письмо к российскому послу, которое имело бы пригласительные формулировки".

"России понадобится очень долгое время и очень глубокая саморефлексия после этого конфликта, чтобы вернуться в салоны цивилизованного мира", – сказал он.

Также напомнил, что после начала полномасштабной войны России против Украины заведение приняло 10 украинских природоохранников, спасавшихся от бомбардировок.

"Как бы я мог смотреть им в глаза, если бы среди собравшихся сидел представитель России?" – подчеркнул Цивинский.

По данным польских СМИ, главная юбилейная церемония начнется в полдень 27 января. На ней будут выступать бывшие заключенные. Завершится она молитвой.

В этом году мероприятия в Польше 27 января совпали с днем, когда во всем мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

Лагерь Аушвиц немцы основали в 1940 году для заключения поляков. Аушвиц II-Биркенау был основан через два года. Он стал местом уничтожения евреев. В комплексе лагеря была также сеть подлагерей. В Аушвике немцы убили по меньшей мере 1,1 млн человек, преимущественно евреев, а также поляков, ромов, советских военнопленных и лиц других национальностей. 27 января 1945 года лагерь освободили бойцы 60-й армии 1-го Украинского фронта.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал немедленно остановить Россию, иначе ее преступления против Украины продолжатся. Политик заявил, что весь цивилизованный мир должен действовать прямо сейчас и заставить российских агрессоров остановиться.

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