Во времена предыдущего президента у Украины был фактически ещё один президент, хотя и не вполне официальный, — вице-президент Соединённых Штатов Джозеф Байден.

Он имел тогда совершенно исключительные полномочия, курируя не только внешнюю политику Украины, но и внутреннюю, касаясь всевозможных реформ, включая, например, пенсионную, или руководя политикой налогообложения.

Это даже не было вмешательством: скорее, украинская власть пыталась вмешаться в руководство Украиной со стороны американского вице-президента. Но в основном президент Украины перед вице-президентом США просто отчитывался, в его кураторские функции не вмешиваясь.

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Ни до, ни после аналогов не было.

К примеру, при Трампе спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер регулировал только внешнюю политику, и то не полновластно, а как "обратная сторона Трампа".

Ну а сейчас и вовсе всё замкнул на себя тот же Байден — как командовал Украиной при Обаме, так пытается это делать и сейчас, хотя времени на это, конечно же, при его новой должности никак не хватает. Лишь совсем на днях Главная страна мира направила двух узкопрофильных спецпредставителей-аудиторов следить за использованием помощи Украине от США.

В результате в сложнейшее военное время Украина осталась фактически без присмотра, каковой присмотр ей объективно не помешал бы. Да и мордор что-то бы скорректировал и не так наглел, если бы видел, что воюет действительно со страной, реально руководимой из Америки, ведь пока что он Украине это просто приписывает.

Не говорю уже о братской Польше: сегодняшнего конфликта тогда просто бы не могло возникнуть, ибо это был бы кризис в её отношениях не столько с Украиной, сколько с Соединёнными Штатами.

Но главное — никакой коррупции, разве что та только, которую проморгал американский "сопрезидент" Украины. И потому — никаких претензий и назидательных ограничений в столь необходимой военной и финансовой помощи.

На тяжелейший период, пока идёт война, такой полномочный спецпредставитель-куратор совершенно необходим. То ли это будет нынешняя вице-президент Камала Харрис, которой в таком случае очень пригодится её многолетний прокурорский опыт, то ли "мой кандидат" в вице-президенты США Хиллари Клинтон, то ли кто-либо другой, но кто-то должен быть! А после окончания каденции Байдена — будет видно в зависимости от изменений в войне и от того, кого выберут в президенты США.

Полноценная независимость хороша в мирное время (но как раз тогда-то её особо и не было). Когда же идёт жесточайшая война за выживание, основанная на американской (и европейской) военной и финансовой помощи, рулить должен тот, кто эту помощь даёт, иначе он будет всем недоволен и её недодаст или не даст вообще.

А поскольку у президента США времени на это нет, он должен назначить того (или ту — см. выше), у кого такое время будет. И для эффективности, и для контроля, и чтоб враг трепетал, да и друзья боялись обижаться, зная, КТО здесь командует.

Сделали бы это американцы зимой — Украина уже успела бы победить. Ибо не было бы ни недоверия, ни опасений, ни — тем более — ненужных склок (да для них не было бы и повода).

Ну а когда бюджет принимает Рада, контролирует непонятно кто, деньги же даёт Америка, что-то здесь неправильно, вот всё постоянно и тормозится.

Байдену нужен Байден, который был у Обамы.