'Полная фигня': в МИДе ответили на требования России не брать Украину в НАТО

Россия, которая ведет захватническую войну на территории соседнего государства, не может выставлять ультиматумы Североатлантическому альянсу. Страна-агрессор не имеет права требовать у НАТО отменить обещание, данное на саммите в Бухаресте в 2008 году о будущем членстве Украины.

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У Министерства иностранных дел Украины резко ответили на требования РФ. Соответствующее заявление опубликовал спикер МИД Георгий Тихий в соцсети Х.

Перед этим заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что потенциальное членство Украины в НАТО якобы "невозможно достичь мира в Украине и, в более широком смысле, создания хоть какой-то архитектуры безопасности". Он назвал "катастрофическим для европейской безопасности" решение Бухарестского саммита НАТО, в котором были закреплены планы Альянса принять в свой состав Грузию и Украину.

"Не отзыв этой формулировки будет создавать двусмысленность, которая абсолютно неприемлема для нас", – заявил Грушко.

В ответ на циничный ультиматум со стороны России в МИД заявили, что не Москве решать, кого НАТО должно принимать в свой альянс.

Спикер украинского ведомства сформулировал заявление лексикой, которую лучше всего понимает РФ.

"Ой, беда, союзник Северной Кореи выставляет ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москве слова не давали по этому вопросу", – заявил Тихий.

Спикер добавил, что именно Россия ведет захватническую войну на территории Европы и именно ее террористы находятся в Украине и других европейских странах.

"Европейская архитектура безопасности построена на защите от России", – подчеркнули в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что членство Украины в НАТО зависит от США. На позицию Вашингтона будут ориентироваться другие страны – члены Североатлантического альянса.

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