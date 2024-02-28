Подписан важный договор, говорили о совместном производстве оружия: Зеленский раскрыл детали переговоров с премьером Албании

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Эди Рамой. В ходе переговоров важной темой стали оборонные потребности Украины и совместное производство вооружений.

Также стороны подписали важный документ о сотрудничестве. Подробности сообщил сам Зеленский.

Рассказывая об итогах переговоров с главой правительства Албании, президент Украины начал со слов благодарности этой стране за неизменную поддержку. 28 февраля она воплотилась в виде договора между нашими странами.

"С первых дней полномасштабного вторжения Албания поддерживала Украину, нашу борьбу за свободу и территориальную целостность. Во время встречи с премьер-министром страны Эди Рамой подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Албанией. Этот документ будет способствовать развитию нашего сотрудничества и укреплению Украины в Балканском регионе", – отметил глава государства.

Данный договор предусматривает развитие взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Албанией в ряде отраслей, в частности, в торговле, экономике, науке и технологиях, культуре, образовании, здравоохранении, туризме и спорте, а также в сфере средств массовой информации.

Документ также закрепляет курс на установление коммерческих контактов между государственными и частными предприятиями и организациями двух стран.

Кроме того, стороны будут сотрудничать в сфере охраны окружающей среды, применения экологически чистых технологий и рационального использования природных ресурсов.

Украина и Албания договорились обеспечить расширение контактов между гражданами и государственными и негосударственными организациями, профсоюзами, учебными и культурными заведениями, молодежными и спортивными организациями двух государств.

Также Украина и Албания будут сотрудничать в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, наркоторговлей, торговлей людьми, контрабандой всех видов, в том числе культурных и исторических ценностей.

Также, по словам Зеленского, в ходе переговоров стороны обсудили оборонные потребности Украины и возможность совместного производства вооружений.

"Спасибо правительству и народу Албании, никогда не забудем теплого отношения вашего общества к украинцам!" – резюмировал президент.

Напомним, 28 февраля Владимир Зеленский с неанонсированным визитом прибыл в Албанию. Целью поездки является усиление оборонного и политического сотрудничества между странами, поддержка Формулы мира и работа над соглашениями о безопасности.

Также в этот день проходит саммит "Украина – Юго-Восточная Европа" в Тиране, участие в котором примет лично украинский президент.