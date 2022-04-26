Подоляк предупредил Молдову о "гостях" из РФ

Российская Федерация намерена "раскачать" ситуацию в оккупированном Приднестровье. Власть Молдовы должна сотрудничать с Украиной, чтобы избежать "визита" оккупантов.

Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. "Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Приднестровье и намекает Молдове, что следует ждать "гостей", – написал он.

В связи с этим Подоляк озвучил две новости для Молдовы. Плохая – "если Украина не устоит, то завтра враг будет у ворот Кишинева". Хорошая – "Украина обязательно обеспечит стратегическую безопасность в регионе, но мы должны работать как одна команда".

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Накануне главное управление разведки Минобороны и СБУ предупредили, что Россия готовит масштабную провокацию в Приднестровье с человеческими жертвами. Оккупанты попытаются переложить ответственность за это преступление на защитников Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне на территории Приднестровья прогремели взрывы. Президент Молдовы Майя Санду осудила эти провокации и попытки вовлечь ее страну в конфликт.