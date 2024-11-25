Сегодня 41-й день как законопроект об историческом повышении налогов #11416д пылится на столе у Президента.

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41 день – это ровно столько же, сколько требовалось Раде принять закон после его внесения))) И это учитывая повторное первое чтение.

Я бы хотел верить что это он так против повышения налогов (еще и таким корявым путем)…. вот только текст закона сам Президент и согласовал до этого. Как и бюджет, построен на повышении налогов. Да и на прошлой неделе подпись под меморандумом, где это "prior action" от МВФ тоже свой поставил.

Потому просто выглядит как оттягивание неизбежного и желание спасти свой рейтинг.

PS уже прошло 2 пленарных недели, можно было хотя бы коллизии в законопроекте исправить… но нет….