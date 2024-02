'Не позволяйте унынию и отчаянию забраться в сердце. Работаем на победу': Порошенко обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны

Петр Порошенко во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину призвал всех объединиться вокруг ВСУ и совместно работать на победу.

"Сегодня начались очередные сутки бесконечного 24 февраля. Вместо будильника – тревога. Холодный душ из новостей. Из марафона кормят ждаками. Донат вместо кофе. Знакомо?", – поделился эмоциями пятый Президент.

"Два года — как сутки. Закупили помощь для ВСУ за границей, привели в порядок в Киеве, отвезли в Донецкую, Херсонскую, Харьковскую. Уехали за границу выбивать помощь для Украины и работа в парламенте. А потом снова собираем груз на фронт. И так по кругу. День за днем, неделя за неделей", – пишет Порошенко в соцсетях.

"Последовал третий год десятилетней войны. Он будет очень непростым. 8 лет бешеную орду удавалось сдерживать на границах Донбасса и Крыма, выигрывая время для усиления, но она сорвалась с цепи и упивается человеческой кровью. Наша обязанность – их остановить. Ради свободы и процветания всего свободного мира. За это свою жизнь отдают лучшие сыновья и дочери Украины", – пишет Порошенко.

"Начались 730 сутки 24 февраля. Но не для всех. Кто-то уже забыл о единстве, втягивает армию в грязные политические игры, думает о пиаре и предстоящих выборах. Выборы, которых может и никогда не быть, если они не опомнятся", – предостерегает лидер "Евросолидарности".

"Нам всем очень тяжело. Но не позволяйте унынию и отчаянию забраться в сердце. Работаем на победу. Убежден, что если Бог дал нам эти испытания, знал, что мы все выдержим и справимся. Поэтому держим ум холодным, сердце горячим, а спину ровно. This is the way", – пишет Петр Порошенко.