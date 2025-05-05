Петиция в поддержку введения санкции против Порошенко не набрала голосов, – Павленко

Под петицией в поддержку введения санкций против Петра Порошенко не было собрано необходимого количества голосов.

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На это обратил внимание народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ростислав Павленко в Facebook, назвав инициирование такой петиции безнадежным делом.

"Народная ненависть" к Порошенко сильно преувеличена в отчетах офиса Ермака. Так же бесславно закончатся и другие атаки. Поэтому бросайте это безнадежное дело и займитесь чем-то полезным. Война с россиянами – надолго, и борьба с Порошенко, "Европейской солидарностью", военными, громадами, предпринимателями, журналистами в ней не помогает. Выйдите из логики выборов. Она ведет вас окольными путями", – написал депутат.

Зато, как отметили в пресс-службе "ЕС", за отмену санкций против пятого президента во всех регионах Украины активисты собрали 145 тысяч "живых" подписей, которые еще в конце марта отправили президенту Владимиру Зеленскому.

Народные депутаты пытались передать эти подписи члену СНБО, председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку и представителю президента в ВР Галине Михайлюк. Также народные депутаты пытались передать подписи через приемную граждан Офиса президента, однако она была закрыта.

Кроме того, две сотни общественных организаций подписали обращение к СНБО с требованием отменить решение о введении санкций против Порошенко.

Ранее депутат Киевсовета, офицер ВСУ Александр Погребиский сообщил, что Офис президента отказался регистрировать петиции в поддержку Петра Порошенко.