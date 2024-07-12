Первая для Украины: Зеленский провел встречу с лидерами индо-тихоокеанских государств – партнеров НАТО. Видео

Президент Владимир Зеленский впервые провел встречу в пятистороннем формате с лидерами индо-тихоокеанских государств – партнеров НАТО. Переговоры прошли на полях саммита НАТО в Вашингтоне 11 июля.

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Подробности рассказали в Офисе президента. Зеленский отметил, что обсудил с лидерами стран ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, которая стремительно меняется, нуждается в единстве и слаженности в вопросах безопасности.

На встрече присутствовали президент Республики Корея Юн Сок Йоль, премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон, премьер-министр Японии Фумио Кишида, заместитель премьер-министра – министр обороны Австралии Ричард Марлз.

"Этот формат сотрудничества для нас новый. С каждой из ваших стран у нас особые отношения, а также конкретные направления сотрудничества. Но сегодня вместе мы можем обсуждать глобальные проблемы, вызывающие общий интерес", – отметил Зеленский.

Он поблагодарил лидеров стран за неизменную солидарность и поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также участие этих государств в первом Саммите мира.

На фоне постоянных атак РФ на гражданскую инфраструктуру и мирное население Зеленский подчеркнул, что Украине срочно требуется усиление защиты неба системами ПВО и РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, Австралия объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 250 млн долларов. Это ее самый большой пакет с начала полномасштабной войны.

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