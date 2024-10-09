Отмена 'Рамштайна' не меняет наших планов, Украину в НАТО могут пригласить в декабре, – Порошенко

Украина не может не вступить в НАТО, если хочет остаться на политической карте мира. И отмена встречи в формате "Рамштайн", где ожидали месседжей по приглашению Украины в Альянс, не меняет эту задачу.

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Об этом Петр Порошенко заявил в эфире телеканала "Прямой". По его словам, Совет министров иностранных дел стран-членов Альянса может пригласить Украину в декабре этого года.

"Вопрос вступления в НАТО – это не вопрос желания или нежелания того или иного политика той или иной страны. Вопрос вступления Украины в НАТО – это гарантия существования, гарантия мира на континенте. Это гарантия геополитической стабильности. И в этом Украина заинтересована не меньше, чем каждая страна-член НАТО", – считает Порошенко.

По его словам, Украина прошла очень далекий путь в НАТО.

"Хочу напомнить, что когда я был избран президентом, то в 2014 году только 16% поддерживали евроатлантическую интеграцию государства. Я горжусь тем, что когда кончилась моя каденция, эта цифра составляла 70%. И это не заслуга Порошенко. Это заслуга путина. И поэтому для нас сейчас вопрос членства в НАТО – это вопрос выживания, сохранения страны", – отметил Петр Порошенко.

"Отмена "Рамштайна" никак не ограничивает наших планов. Хочу напомнить, что в декабре в Брюсселе состоится встреча стран-членов НАТО, официальное заседание на уровне министров иностранных дел. Хочу посоветовать действующей власти, что решение о приглашении может быть принято каким-либо полномочным представителем власти стран-членов. Министр иностранных дел вместе с президентом и премьер-министром действует от имени страны без дополнительного подтверждения, и нам необходимо, чтобы в декабре Совет министров иностранных дел стран-членов НАТО пригласил Украину. Реально ли это? Совершенно реально", – считает Порошенко.

Это произойдет уже после выборов в Соединенных Штатах. Нам нужно сейчас приложить усилия, чтобы сохранить двухпартийную поддержку. И вопрос приглашения – еще раз подчеркиваю, это вопрос выживания страны", – резюмировал Порошенко.