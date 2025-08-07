▪️Трамп подтвердил, что может "очень скоро" встретиться с Путиным и Зеленским. В Белом доме добавили, что президент будет готов к такой встрече, если ее результатом станет окончание войны в Украине.

▪️Дерджсекретар Марко Рубио сказал, что о дате говорить пока рано - и перед встречей президентов нужно понять, насколько Россия и Украина готовы будут идти навстречу. "Если нам удастся достаточно сблизить условия, которые Украина и Россия будут готовы принять, тогда у президента будет возможность встретиться с Путиным и Зеленским, чтобы закончить это дело", - сказал Рубио в интервью FOX News.

▪️Зустріч Виткоффа с Путиным в Москве Трамп назвал очень продуктивной. Рубио добавил, что теперь у США есть конкретное представление, что потребует Россия для окончания войны. Он не уточнил, о чем именно идет речь - но сказал, что ключевым будет вопрос оккупированных территорий, в частности Крыма, и что для любого соглашения нужны будут уступки обеих сторон.

▪️Щодо санкций: из-за покупки российской нефти США поднимают пошлины для Индии до 50% - это должно вступить в силу через 21 день. При этом Трамп оставляет за собой право это изменить, если Россия или Индия сделают шаги в сторону исправления ситуации.

▪️Також Трамп сказал, что в ближайшее время стоит ожидать "значительно больше" санкций против других стран, которые покупают российские энергопродукты, - и не исключил, что эти санкции могут касаться Китая.

Такие новости из Вашингтона.