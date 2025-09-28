"Вы помните. Вы все, конечно, помните". В декабре 1939 года Лига Наций исключила из своего состава Советский Союз в связи с агрессией против Финляндии и бомбежками Виипури (Выборг) и Гельсингфорса (Хельсинки). ООН не сделала в феврале 2022 года ничего, кроме озабоченности и осуждения России. На этой неделе на юбилейную 80-ю сессию в ООН собрались представители практически всех 193 стран мира.

Собрались для чего? Поговорить ни о чем вместо того, чтобы последовать примеру Лиги Наций и вышвырнуть Россию из ООН и Совета по безопасности с публичной "поркой". Начала бы Москва в ответ на это ядерную 3-ю мировую войну? Гарантированно – нет. Если мы на минутку отвлечемся на урок истории, то увидим удивительный факт: огромный Советский Союз, где проживало в 1939 году 170 миллионов человек, навалился всеми силами своей "доблестной" армии на маленькую Финляндию с населением в 4 миллиона и проиграл. СССР смог хапнуть лишь 9% территории Финляндии, включая Выборг, и расписался в своей немощности.

В 2022 году Россия с ее населением не более ста миллионов (согласно теневой и правдивой статистике) полезла в Украину, где проживало на тот период 41 миллион граждан. Путин либо с дуба упал либо ему приносили абсолютно все сфальсифицированные цифры. Изначально было понятно, - ни захватить, ни оккупировать Украину силами России невозможно. Для этого надо было иметь 4-х миллионную армию и вооружение, превосходящее НАТО в разы. Исходя из вышесказанного очевидно, что путинское "СВО" это чистой воды авантюра, за которую придется отвечать. Что надо делать и Европе прежде всего? Сбивать все российские дроны и военные самолеты, залетающие в воздушное пространство стран НАТО, без предупреждения. "Поставить Россию в угол" и закрепить за ней "статус" неонацистского государства. Дипломатическая и политическая задача Европы – отколоть от России два страны: Индию и Китай. После чего Россия сложится за один год. Как это сделать? Читайте выше.