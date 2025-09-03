'Они теряют солдат, но продвигаются сантиметрами': Трамп скептически оценил российское наступление

Президент США Дональд Трамп назвал человеческие потери в войне России против Украины беспрецедентными. Конфликт, по его словам, продолжает затягиваться, россияне продолжают убивать гражданских, зато на фронте они не имеют значительного успеха, ведь "продвигаются сантиметрами".

Об этом Дональд Трамп сказал в среду, 3 сентября, во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким в Овальном кабинете Белого дома. Президент США скептически оценил российское наступление на фронте.

"Наступление немного продвигается, совсем немного. Посмотрите. Они продвигаются сантиметрами. Они сбрасывают бомбы и убивают всех. Со времен Второй мировой войны не было ничего даже близко к этому. И они, опять же, они не солдаты из моей страны. Это не моя страна. Но я имею силу положить этому конец", – сказал глава Белого дома.

Трамп ожидал более легкого завершения войны в Украине

Дональд Трамп не упустил случая в очередной раз заявить, что он "смог закончить семь других войн". По его словам, ранее он считал, что их завершить гораздо труднее, чем войну между Россией и Украиной.

Он пояснил, что ожидал более легкого урегулирования, поскольку считал, что у него были хорошие отношения с Путиным. Трамп даже думал, что среди всех конфликтов именно этот может оказаться одним из самых простых.

В то же время он добавил, что война – это непредсказуемое явление, ведь никогда нельзя точно знать, как все будет разворачиваться.

"Война – это сложно, и опасно и такой беспорядок. Какой кровавый беспорядок. Это будет закончено, так или иначе. Но они должны прекратить убивать все эти души. Это души, и мы должны прекратить убийства", – подчеркнул американский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Путина решения по войне в Украине. И уже в зависимости от этого США будут действовать дальше. Американский лидер в очередной раз пообещал "последствия", если Путин примет неудовлетворительное решение.

