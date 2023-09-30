'Они гребут свою сложную судьбу': Данилов прокомментировал дела Шуфрича и Коломойского

Для того, чтобы в Украине исчезла коррупция, должны работать системы, исключающие ее процесс. Так считает секретарь СНБО Алексей Данилов, который, отвечая на вопросы по этой теме, прокомментировал дела нардепа Нестора Шуфрича и олигарха Игоря Коломойского

Свое мнение он озвучил в интервью журналистке Натальи Мосейчук. Данилов сказал, что деньги еще никому не доставляли радость (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы с вами точно знаем Игоря Валерьевича (Коломойского – Ред.). И есть ли большая радость, прожив такую жизнь, сейчас оказаться в тех условиях, в которых он оказался? Конечно, нет. И потому, когда люди считают, что если у нее им есть возможность – и они гребут и гребут – имейте в виду, что это они гребут свою, скажем так, сложную судьбу", – сказал он.

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Секретарь СНБО добавил, что раньше не разоблачали так много российских агентов и коллаборантов, как это происходит сейчас.

"Они на поверхности были. Тот же Нестор (Шуфрич – Ред.) – это не явление сегодняшнего дня", – сказал секретарь СНБО, допустив, что дело, в котором фигурирует Шуфрич, – это дело Службы безопасности Украины без указаний "сверху".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября Коломойскому сообщили о подозрении по делу ПриватБанка. По данным следствия, в 2013-2020 годах олигарх легализовал более 0,5 млрд грн путем их вывода за границу, использовав инфраструктуру подконтрольных банковским учреждениям.

Позже Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию Коломойского, оставив его под стражей до 31 октября. Олигарх вместе с адвокатами имеет право внести залог в размере 510 млн. грн., после чего сможет отправиться под домашний арест.

В Печерский районный суд Киева определил меру пресечения Шуфричу, которому было объявлено подозрение в государственной измене. Он был решен взять под стражу до 13 ноября включительно.

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