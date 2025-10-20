Оккупанты 'замахнулись' на Херсон: в ISW объяснили, что стоит за пропагандистскими заявлениями

Россия "замахнулась" на повторную оккупацию Херсона. По крайней мере, оккупанты пытаются делать вид, что их ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении не только являются частью большего плана, но и имеют успехи.

В то же время эти посягательства несовместимы с "готовностью" российского диктатора Владимира Путина к "территориальным уступкам" в регионе в обмен на всю Донецкую область, о чем он якобы заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

В России заговорили о захвате Херсона

Аналитики отметили, что в последнее время российские чиновники и прокремлевские источники с особой активностью взялись говорить о "возвращении Херсона", откуда оккупантов осенью 2022-го выбили Силы обороны Украины.

Среди тех, кто уже практически "взял" этот украинский облцентр – назначенный Москвой гауляйтер на временно оккупированной части Херсонщины Владимир Сальдо.

Так, 19 октября предатель заявил, что оккупационные войска якобы уже контролируют часть Херсона.

"Несколько частей Херсона находятся и на левом берегу, поэтому мы часть Херсона контролируем. Да, это промышленная часть, но она есть и находится под контролем наших вооруженных сил. На островах, расположенных в низовьях Днепра, от Херсона и ниже, до Черного моря, достаточно большое количество дачных поселков. Они тоже все находятся под контролем вооружённых сил [РФ]. Поэтому освобождение самого города Херсона уже началось", – заявил предатель российским пропагандистам.

Аналитиков ISW подобные утверждения смутили, ведь Херсон расположен на правом берегу Днепра. Поэтому им было непонятно, какие "районы на левом берегу" имел в виду Сальдо.

На самом деле аналитиков запутали российские пропагандисты, которые заявили, что речь идет о "левобережье Днепра". Предатель же, скорее всего, имел в виду район Корабел, который местные называют Островом, потому что он со всех сторон окружен реками и озерами и соединяется с остальным городом мостом. Заявления Сальдо о якобы контроле именно над этим районом пропагандисты ТАСС цитировали в других "новостях", опубликованных в тот же день.

"Кремлевское агентство новостей ТАСС интерпретировало заявление Сальдо как намек на то, что российские войска начали новое согласованное наступление с целью захвата Херсона – это значительная задача, которая потребует от российских войск форсирования Днепра и выделения большего количества человеческих ресурсов и материалов, чем сейчас действует на Херсонском направлении", – отметили аналитики.

Еще одним "завоевателем" Херсона стал член комитета Государственной думы России по вопросам обороны Андрей Колесник. Он заявил, что российские войска захватят Херсон, поскольку это "составная единица", которую "должны вернуть России", правда, отметил, что российские войска не сделают этого "в ближайшее время".

Между тем в ISW заявили, что не наблюдают никаких признаков того, что российские войска готовятся к возобновлению значительной наступательной операции в западной части Херсонской области или уже начали ее.

В то же время аналитики констатировали, что российские чиновники взялись преуменьшать серьезность предложения Путина, которое он якобы сделал Трампу – очевидно, для того, чтобы заставить российское население принять намерение Кремля продолжать войну против Украины.

В частности, первый заместитель председателя комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа заявил 19 октября российскому государственному СМИ "Лента.ру", что оккупированные Херсонская и Запорожская области "являются признанными регионами России" после фиктивных "референдумов" в сентябре 2022 года и что любые территориальные уступки, которые Россия могла предложить, "были высказаны в более спокойной манере".

"Российские чиновники сообщают внутренней российской аудитории, что Кремль сохраняет свои территориальные претензии в отношении города Херсон и, вероятно, всей Херсонской области на западном берегу реки и что Путин не делал серьезных территориальных уступок в Украине, как предполагают западные сообщения", – отметили в ISW.

Аналитики добавили, что Кремль также не смог убедить российское информационное пространство, в частности главных ультранационалистов, которые поддерживают войну, принять что-то меньшее, чем полная победа в Украине.

В частности, один из российских Z-блогеров охарактеризовал сообщение о предложении Путина относительно "уступок" на Запорожье и Херсонщине как "полную чушь" и отметил, что нет никаких оснований для того, чтобы Путин добровольно обменивал "удобную оборонительную линию" на реке Днепр и сухопутный коридор в оккупированный Крым через юг Украины на неоккупированную часть Донецкой области.

В ISW также напомнили, что российские чиновники, включая гауляйтера Сальдо, публично выступали против возможных территориальных уступок со стороны России во время саммита на Аляске в августе 2025 года.

"Путин твердо придерживается своих первоначальных военных целей и территориальных претензий в течение более трех с половиной лет войны, и ISW не наблюдает никаких признаков того, что он готов пойти на существенные уступки по любой из этих целей ради прочного мира в Украине", – резюмировали аналитики.

