Обсуждаются гарантии безопасности, территории и восстановление: Макрон назвал ориентировочный срок достижения перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие недели может быть достигнута договоренность о прекращении огня между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что мирное соглашение не должно означать "сдачу Украины" и должно быть подкреплено конкретными гарантиями безопасности для украинского государства.

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Об этом он рассказал в интервью Fox News после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. По словам Макрона, достижение перемирия позволит обсудить важные вопросы, включая гарантии безопасности, территориальные споры и восстановление пострадавших регионов.

"Перемирие, я думаю, может быть достигнуто в ближайшие недели. За этот период времени мы будем вести переговоры о гарантиях безопасности, земле, территории,… восстановлении. США будут обсуждать редкоземельные минералы", – сказал он.

Французский лидер добавил, что в процессе переговоров важно привлечь США, союзников Украины и саму Украину, поскольку все эти стороны представляют общий интерес в стабильности и безопасности в Европе.

Макрон сообщил, что разговаривал с 30 другими европейскими лидерами и союзниками, и многие из них были готовы стать частью гарантий безопасности для Украины.

Одним из вариантов безопасности, по словам Макрона, является отправка миротворческих сил в определенные районы, определенные в рамках мирного соглашения. Однако, эти войска не должны находиться на линии фронта.

"Не на линию фронта, не вступать в конфронтацию, но быть в некоторых местах, определенных договором, чье присутствие будет поддерживать этот мир и нашу коллективную уверенность при поддержке США", – сказал Макрон.

Макрон также подчеркнул важность соглашения относительно полезных ископаемых, в частности редкоземельных элементов, которое сейчас обсуждают Вашингтон и Киев. Он считает, что такое соглашение может быть одним из способов обеспечить приверженность США суверенитету Украины.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в связи с третьей годовщиной начала полномасштабного вторжения РФ в Украину призвал к срочной деэскалации и немедленному прекращению боевых действий. В ООН выступают за "справедливый, устойчивый и всеобъемлющий мир, полностью поддерживающий суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ".

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