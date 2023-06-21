Стратегическая цель украинских войск — освобождение всех временно оккупированных территорий. При этом успех на фронте измеряется не только продвижением вперед, но и нанесением противнику максимальных потерь и расшатыванием его системы обороны в тылу. Силы обороны Украины действуют планомерно, разумно и взвешенно, продвигаясь вперёд, максимально сохраняя жизнь и здоровье своих солдат. Противник не считает своих потерь. Отныне в жарких боях на востоке и юге российские войска несут такие же большие потери в живой силе и технике, как и во время наступления на Бахмут. Украинские военные будут вести наступательные действия по нескольким направлениям на юге при активной поддержке движения сопротивления, которое действует на временно оккупированных территориях и отлично выполняет свои задачи. На востоке, особенно в направлении Купянск-Лиман, защитники Украины сдерживают крупные атаки противника. Главный удар Сил обороны Украины ещё впереди.

Видео дня

Венгрия блокировала доступ украинским властям к 11 бывшим военнопленных, которые были переданы ей Россией и якобы Русской православной церковью без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций. Заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не совсем соответствуют действительности. Украина призывает Венгрию устранить все препятствия для возвращения бывших военнопленных и дать официальное объяснение ситуации. Необоснованное содержание граждан Украины в изоляции можно квалифицировать как нарушение Венгрией международного права, в частности Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Действия Будапешта ставят под сомнение заявленные им гуманитарные мотивы депортации украинцев в Венгрию. Участие в пиар-акциях Кремля и РПЦ не добавляет авторитета официальному Будапешту, наоборот, может испортить репутацию Венгрии как ответственного члена международного сообщества. В консульство Украины в Будапеште наконец передали первых трёх освобождённых украинских военнослужащих.

Известный своей пророссийской позицией глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто заявил, что необходимо прекратить поставки оружия Украине и искать "диалог с Москвой", подчеркнув, что санкции ЕС "не работают". Он выступил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. В своем заявлении Сийярто заявил, что война России против Украины не касается европейцев, поэтому они не должны платить за неё "высокую цену", и если Запад не прекратит снабжать Киев оружием, война продлится дольше. Он считает, что Европа всё глубже и глубже погружается в опасную спираль, поскольку, по его мнению, "чем меньше оружия будет доставлено в Украину, тем дольше продлится война". Очень интересная позиция - чем меньше у Украины оружия, тем быстрее закончится война, но с точки зрения военной победы Москвы. Как вам заявление главы дипломатии страны-члена НАТО и ЕС? При этом венгерский министр ни словом не обмолвился о том, что Россия сама начала войну против Украины и что из-за её преступных действий на Украине гибнут многие тысячи людей.

Сийярто считает, что предполагаемая эскалация войны больше всего угрожает Венгрии, поскольку она граничит с Украиной. Кроме того, его возмущает тот факт, что представителей венгерского меньшинства в Украине тоже мобилизуют и что "многие гибнут на войне". Так он неоднократно повторял, что говорил от имени нации, представители которой гибнут в этой войне, забывая только о том, что этнические венгры, как граждане Украины, защищают свою Родину от агрессивного русского Zверя.

Сийярто признал, что венгерское видение того, как добиться мира и положить конец войне в Украине, не пользуется популярностью в ЕС. При этом он указал, что национальный интерес Венгрии состоит в том, чтобы "как можно скорее установить мир в соседней стране" путем переговоров. Когда слышишь Сийярто, иногда сбиваешься с логической линии, может быть, об этом говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров. Поговаривают, что младший коллега из Будапешта преуспел в подтасовке фактов больше своего старшего учителя и покровителя из Москвы.

Венгерское правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном известно своей пророссийской позицией. 23 мая 2023 года во время встречи министров иностранных дел Германии и Венгрии Анналены Бербок и Петера Сийярто в Брюсселе вспыхнул конфликт из-за блокады Будапештом помощи Украине. Ранее стало известным, что Венгрия заблокирует финансовую помощь ЕС Украине в размере 500 млн евро и не поддержит дальнейшие санкции против России. Недавно Венгрия заблокировала выделение восьмого транша средств Европейского фонда мира на закупку оружия, предназначенного для Украины. В ответ на действия Будапешта, Еврокомиссия рекомендовала временно приостановить финансирование Венгрии в размере около 7,5 млрд евро из-за коррупции и нарушений законности в стране. В декабре 2022 года было объявлено, что Венгрия не получит большую часть региональной помощи от ЕС из-за провала судебной реформы. Но, до сих пор продолженная в Будапеште рука Кремля в европейских институциях упорно усердствует в лоббировании российских интересов без всякого стыда и сомнения в правоте своей совести. Возникает логический вопрос: нужны ли вообще объединенной Европе Орбан и Сийярто?