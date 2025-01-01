'Нужно давление': Хара оценил, возможны ли мирные переговоры между Украиной и Россией в 2025 году

Для начала реальных переговоров со страной-агрессором РФ Украине нужны действенные гарантии безопасности, поскольку при нынешнем уровне поддержки от Запада невозможно достичь полной деоккупации территорий. Также необходимо давление на Москву, в частности, в форме санкций.

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Такое мнение высказал директор Центра оборонных стратегий Александр Хара в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. В частности, он оценил вероятность проведения мирных переговоров в 2025 году.

"Чтобы садиться и о чем-то договариваться с Россией, Украине нужны действенные гарантии безопасности для того, чтобы на каких-то условиях прекратить эту войну. Понятно, что с тем уровнем поддержки, который оказывается нам со стороны западных партнеров, нельзя добиться целей, которые мы перед собой поставили, – освобождение всех оккупированных Москвой территорий", – сказал эксперт.

По его мнению, шансы на начало переговоров в новом году низкие, ведь Кремль до сих пор надеется захватить как можно больше украинских территорий на фронте:

"Лично я сомневаюсь, что появятся реальные предпосылки, чтобы начались переговоры. РФ считает, что окно возможностей для того, чтобы сломать Украину, захватить как можно больше территорий, еще не закрылось, и поэтому я не вижу готовности со стороны Кремля вступать в такие переговоры".

Однако если они и состоятся, Россия не будет пытаться найти понимание и пойти на компромиссы, уверен Александр Хара.

"Конечно, что нужно давление на РФ. Оно может быть в виде дополнительных санкций. Это может быть решение Трампа снять ограничения на добычу нефти в США, а также наладить хорошие отношения с Саудовской Аравией, чтобы сбить цену на нефть до болезненного для России предела", – считает эксперт.

Он также прокомментировал европейскую миротворческую миссию, указав, что скептически относится к такой идее.

"Во-первых, если мы говорим о размере этой миссии, а сейчас есть разговоры о 40 тысячах европейских военных, или даже 100 тысячах, но даже этого недостаточно для того, чтобы развести две страны и линию столкновения. Плюс беларуская граница, наши границы в Черном море. Это неэффективный размер контингента", – объяснил Хара.

Другим вопросом является состав миротворческой миссии, добавил эксперт. Известно, что США не хотят присутствия своих военных в Украине, поэтому речь идет о других странах НАТО.

Вряд ли в РФ согласятся на их присутствие на линии разграничения, потому что "для них это один из самых больших триггеров", говорит эксперт.

"О том, что без согласия России европейских миротворцев не будет в Украине, говорят и наши партнеры. Тогда это означает поиск миротворцев где-нибудь, но больше всего с таким же результатом. Поэтому миротворцы – это очень хорошая история в каком-то идеальном мире, но понятно, что Путин не захочет и не позволит, чтобы они присутствовали", – подытожил Александр Хара.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Financial Times спрогнозировали, что Украина и РФ в 2025 году могут заключить мирное соглашение. Однако многое будет зависеть от новоизбранного президента США Дональда Трампа – приблизить мир он сможет, только если усилит поддержку Украины и давление на Россию.

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