Нина Южанина рассказала об обысках в квартире сына: 'Я не сложила мандат тогда, а сейчас – тем более'

"Те, кто отдал приказ людям с оружием врываться в квартиру моих трех внуков, своих детей вывезли из страны давно. Но поддаваться на запугивание и складывать мандат я не собираюсь". Об этом написала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина в соцсетях, сообщается на сайте партии.

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"Немножко прошло времени, и сейчас еще больше осознание вчерашних событий. Три мальчика, мои внуки родились в Киеве. Мальчики, которые все дни войны переживали совместно с нами блэкауты, сирены, знают что такое шахеды и ракеты, спали и спят часто в паркинге. Трех мальчиков мы не вывезли ни в Израиль, ни в Британию, ни куда-то", – отметила она.

"Те, кто принимал решение идти с оружием в квартиру к детям, точно уже давно всех своих вывез, точно не имел и не имеет и грамма понимания как сейчас молодой семье тяжело, потому что их трое и они маленькие, даже ночью не могут самостоятельно спускаться в паркинг", – подчеркнула депутат.

Народный депутат отметила, что из-за войны не выехала из страны раньше, и сейчас тоже не будет складывать мандат. А три ее внука – это будущие защитники Украины.

"Я, возможно, должна была бы помочь им пережить эти страшные годы войны где-нибудь, но мы этого не сделали. Дети всегда ориентировались на меня, а я не могла сложить мандат, чтобы уехать", – подчеркнула Южанина.

"И когда вчера мой внук хотел вызвать 102, потому что он уверен, что зашли с оружием бандиты, я ответила, что не нужно, все будет хорошо. Сейчас я уверена, что хорошо в нашей стране будет не скоро", – отметила она.

"Кто будет защищать страну в будущем, кто как не мои трое мальчиков? Тем более, средний, которому вчера исполнилось 6 лет мечтает быть военным и уже с ним занимаются. Кстати, никакой помощи на всех троих детей (ни одной выплаты ни при рождении, ни ежемесячных в течение трех лет), молодые родители не получали. Я им сказала, что вы справитесь", – добавила она.

"И еще, напоследок, я не сложила мандат тогда, сейчас – тем более. Трибуна моя", – заявила Нина Южанина.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Европейской солидарности" отреагировали на обыски в семье сына Южаниной.