'Это системная зачистка политического поля': в 'Европейской солидарности' отреагировали на обыски в семье сына Южаниной

В партии"Европейская Солидарность" сообщили, что 13 июня правоохранители из ГБР пришли с обысками к семье сына члена политсилы, народного депутата Нины Южаниной в присутствии трех маленьких детей. Там считают, что такие действия свидетельствуют о том, что власть воюет с оппозицией вместо борьбы с агентами РФ.

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Заявление опубликовали на официальном сайте "ЕС". Обыски в партии назвали "спектаклем".

"Кому война – кому мать родная" – это уже не просто поговорка, это реальность. Украинцы ежедневно становятся свидетелями, как прикрываясь режимом военного положения, власть превратила силовые структуры в инструмент политического преследования и рейдерства. Вместо борьбы с врагом – они воюют с оппозицией. Вместо обезвреживания агентов Кремля – кошмарят активистов, бизнесменов и родных тех, кто имеет смелость критиковать Зеленского", – заявили в политической силе.

В ГБР, как утверждают в "Евросолидарности" созданы две специальные группы, одна из которых занимается пятым президентом Петром Порошенко, а вторая – депутатами.

"Обыски у сына народного депутата от "Европейской Солидарности" Нины Южаниной в присутствии трех малолетних детей – это результат работы этой "спецгруппы" по продолжению кампании запугивания нашей команды. Это уже стало "традицией", когда врываются в шесть утра на обыск, без всякого решения суда, да еще и "следственной группой Портнова" во главе со старшей следователем Кристиной Крымской, по делу, которое было открыто 12 февраля этого года, в день, когда были организованы фейковые санкции против Петра Порошенко", - отметили члены партии.

Там добавили, что власть настолько боится правды, что готова заходить с обысками в дом к детям народного депутата, которая всегда занимает жесткую позицию относительно экономических злоупотреблений власти и защищает украинский бизнес.

"Нина Южанина была автором ключевых налоговых реформ, которые выводили экономику из тени и открывали путь инвестициям. Сейчас борется с незаконным назначением руководителя БЭБ. Именно поэтому сейчас власть бьет не только по ней, а по всем, кто олицетворяет альтернативу – профессиональную, честную, компетентную. И обыск без санкции суда проводят сразу после того, как Южанина выступила в защиту украинских пенсионеров, продемонстрировав, сколько миллионов украинских пенсионеров оказались за чертой бедности после поднятия прожиточного минимума, и при этом вспомнила обещание власти относительно "достойного пенсионного обеспечения старшему поколению", – отметили в партии.

Там считают, что это системная зачистка политического поля, потому что "ЕС" – это "единственная сила, которая требует результатов для украинцев, а не бравурных селфи и защищает тех, кого сегодня превращают во врагов государства только за то, что они отказываются молчать".

"Заметьте, причастный к хищению на построении фортификаций Миндич уже на свободе; Баканов даже не под следствием; Халимон с имением на Печерске – в Раде; но обыски – у семьи сына Южаниной", – добавили нардепы.

В "ЕС" сообщили, что будут регистрировать законопроект, по которому те правоохранители, которые проводят обыски без решения суда, подлежат немедленному увольнению.

"Мы предупреждали: политические репрессии – это спуск в бездну. Это то, чем Янукович закончил. И это то, что нынешняя власть повторяет с еще большей циничностью, прячась за ширмой войны. Хотя на самом деле это ничто иное как типичная месть активистам Майдана со стороны портновских реваншистов и власти. Более того, это одна из причин наших поражений на фронте, когда власть открывает второй фронт против тех, кто помогает армии и делает все для большей эффективности государства", – подытожили в политсиле.

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