Прошло пятьсот дней войны. Линия фронта (судя по картам ISW) за сутки почти никак не изменилась. Хотя пишут, что у ВСУ есть определенные успехи в направлении Работино на юге, и в районе Клещеевки на востоке, южнее Бахмута.

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Круглые даты предполагают подведение каких-то итогов. (Тем более, что сегодня еще и юбилей у генерала Залужного, ему исполнилось 50 лет. И я, как и многие другие, разумеется, искренне поздравляю его с этой датой).

Что я могу сказать в этот день? Да то же, что и раньше: на мой взгляд, Украина уже победила в этой войне. Я знаю, что эта точка зрения не очень популярна в Украине, но, тем не менее, она у меня такая и я не вижу смысла это скрывать.

То где вся эта история оказалась теперь, через пятьсот дней после того, как Путин начал свою “СВО", это совсем не то, ради чего он ее начинал. Не так он видел этот свой триумф… Ой, не так…

События должны были “идти в строгом соответствии с планом": в первой декаде марта - взятие Киева, к концу месяца всей Украины. 9 мая 2022 года - парад на Крещатике. (Который Путин должен был принимать вместе с новым правителем Украины - Медведчуком).

Потом, неизбежная суета формирования новой администрации и новой государственности, вхождение Украины, по многочисленным просьбам трудящихся (вариант: по предложению Терешковой), в состав России. (Потом уже и батьку в Минске наклонят: а куда ему деваться будет?).

Далее: 7 октября - 70-летие Путина. Пышные торжества, “Триумф воли", раздача слонов и любовь народа. И, наконец, 30 декабря - 100-летие СССР. Презентация миру нового государства, то есть - возрождение новой-старой империи.

Истеричные требования депутатов всех уровней и провозглашение Путина Императором Всероссийским. Новая (уже совсем новая) конституция и симфония государя и народа. Переезд в Геленджик.Церковная реформа. Провозглашение императора живым богом. Догмат о непорочности Кабаевой. По этому случаю: массовые казни врагов на Лобном месте. Вспарывание животов и отрезание голов бандеровцам. Возвращение в литургию человеческих жертвоприношений. Шашлыки из человечины как новое причастие. Сожжение трупов. Народные гуляния у костров.

Новые ритуалы и праздники: “Святая простота", “Отказ от родителей", “Зарежь предателя", “Печень врага", “Своя веревка". Наделение офицеров ФСБ правом первой ночи. Новая мораль, новая цивилизация, выход в астрал. Вечное блаженство.

Но весь этот план Украина похоронила… Вместо этого: санкции, изоляция от Запада, экономическая стагнация, падение рубля, международный ордер на арест, “доктор Зло", презрение человечества, крейсер “Москва" на дне, бегство из-под Киева, разгром под Харьковом, “непростое решение" в Херсоне, взрыв Крымского Моста, рейды партизан в Белгородскую область, беспилотники в Кремле.

Вынужденная мобилизация 300 тысяч, исход молодежи за кордон, мятеж Пригожина, ропот в армии. Танки 1955 года и снаряды 1939 года. Трехлинейки Мосина и трупы, трупы, трупы… Сотни тысяч трупов…

И теперь как большое достижение, почти триумф: мы еще держимся, наступление ВСУ идет медленно, смотрите какие хорошие окопы мы накопали! Мы почти не отступаем! Ну если только чуть-чуть, не сильно… Давайте начнем переговоры! Ну, пожалуйста! Мы хотим все это остановить… Оставьте же нам хоть что-нибудь…

Если это не победа, то что это? Ведь если путинский план рухнул, значит он потерпел поражение. Но если враг потерпел поражение, значит Украина победила! Ведь одного без другого не бывает! Поражение одного всегда означает победу другого.

Теперь уже идет борьба за полную и окончательную победу. За разгром путинского войска. Но это уже другая задача. Украина хочет чистой победы, а не по очкам. Но по согласитесь: победа по очкам - уже есть. Путин хотел прикончить украинское государство, а оно живехонькое и стало даже крепче. И в обозримой перспективе оно будет в ЕС и НАТО. То есть там, куда Путин его не хотел пускать…

А вот сколько еще путинское государство протянет - неизвестно. Сдается мне, что недолго ему мучиться осталось. Максимум - до смерти самого Путина. Вот тебе и Тысячелетний Рейх, то есть, пардон, Третий Рим… Впрочем, хрен редьки не слаще… А пятьсот дней назад все по-другому виделось, а, Путин? Как говориться, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах…

Так что, дорогие мои читатели, я как говорил, так и без устали повторяю изо дня в день: наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами.

Слава Украине!