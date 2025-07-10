'Не России решать, где заканчивается Европа': Павел напомнил, как Москва заставила Чехию отказаться от 'Плана Маршалла'

Страна-агрессор Россия пытается сегодня диктовать, где должна заканчиваться Европа, выставляя свои претензии. Но эти попытки не принесут ей успеха.

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Об этом заявил президент Чешской Республики Петр Павел на Международной конференции по восстановлению Украины. Он презентовал свой план послевоенного восстановления Украины.

Он процитировал президента Владимира Зеленского о необходимости аналога "Плана Маршалла" для восстановления Украины и напомнил опыт пример собственного государства, которое после получения доступа к оригинальному Плану после Второй мировой войны под давлением Москвы было вынуждено отказаться от финансирования. Павел отметил, что это "отбросило возвращение Чехии в Европу на десятилетия".

"Сегодня Москва снова претендует на право решать, где заканчивается Европа. Но на этот раз эти претензии не пройдут. Украина выбрала свой путь, и мы поддержали ее выбор. Современный план Маршалла должен отражать этот выбор. Не только как инструмент восстановления, а и как политическое обязательство относительно будущего Украины как части Европы", – заявил чешский президент.

Петр Павел отметил, что подготовка к восстановлению Украины должна происходить "еще до того, как оружие замолчит", ведь тогда надо будет немедленно начать работу с уже готовыми "планами, ресурсами и партнерствами".

Он представил свой план послевоенного восстановления Украины, который предусматривает создание амбициозной рамочной архитектуры с частным капиталом, институциональными реформами и общей ответственностью союзников.

По его словам, для восстановления Украина нуждается не только в деньгах, но и в большой политической коалиции, в которой бы вместе с ЕС также были демократические партнеры, такие как США, Великобритания и другие. Он подчеркнул, что восстановление такого размаха должно базироваться на общей ответственности.

Также, по мнению президента Чехии, стоит отойти от фрагментированного сотрудничества к объединенному, необходимо иметь центр принятия решений, способный определять приоритеты, управлять ресурсами, обеспечивать результат и его мониторинг.

"Это также предусматривает распространение платформы, где мы можем отслеживать, что происходит", - добавил Павел.

Он подчеркнул, что восстановление должно быть движущей силой, которой руководят отдельные лица и участники. Чешский президент напомнил, что замороженные российские активы также должны активно использоваться в этом процессе.

"Мы должны иметь общие инструменты, например, совместные займы и использование замораживания российских активов, чтобы поддерживать процесс восстановления", - отметил Павел.

По его словам, украинское восстановление должно двигаться с постепенной интеграцией в единый европейский рынок.

Ресурсы должны использоваться в соответствии с возможностями. Каждая страна будет приобщаться к процессу восстановления Украины в тех сферах, где она является наиболее успешной.

Надо сфокусироваться именно на тех регионах, которые больше всего пострадали, считает чешский президент. Именно они должны стать центрами восстановления Украины. Он рассказал о вкладе Чехии в восстановление на местах, в том числе по доступу к чистой воде, энергетике, здравоохранению, образованию и поддержке жизненно важных услуг.

"Восстановление Украины – это не просто перестройка страны. Это стратегическая инвестиция в будущее Европы, в нашу стабильность и в доверие к тому, за что мы выступаем", – подытожил Петр Павел.

Напомним, что в Риме 10 июля началась 4-я Конференция по вопросам восстановления Украины (URC2025), которая собрала около 5 тысяч участников. Мероприятие организовано совместно правительствами Украины и Италии, в нем принимают участие почти 100 правительственных делегаций и 40 делегаций от международных организаций, в том числе финансовых.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале конференции президент Украины Владимир Зеленский обратился к партнерам, указав на многочисленные военные преступления РФ, и призвал инвестировать в оборонный комплекс. Что касается восстановления нашей страны, президент подчеркнул, что Украине нужен подход в стиле Плана Маршалла.

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