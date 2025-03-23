'Не по видам объектов, а по типам вооружений': Порошенко напомнил, как проходили переговоры о прекращении огня в Нормандском формате

Украина на переговорах о режиме тишины могла бы говорить не о конкретных объектах, которые будет запрещено обстреливать, а о запрете использования определенных типов вооружений, считает народный депутат Петр Порошенко. В качестве примера он привел "нормандские" переговоры с Россией касательно т.н. Минских соглашений, которые проходили во время его президентского срока.

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Таким мнением Порошенко поделился в интервью журналисту Виталию Портникову на телеканале "Эспрессо". Лидер партии "Европейская Солидарность" уверен, что Украина заинтересована и в 30-дневном прекращении огня, и во всеобъемлющем перемирии, напомнив, что это разные вещи.

"Верю ли я в возможность прекращения огня? Верю, что договоренность будет достигнута. Что россияне на это пойдут, что может быть достигнута договоренность о прекращении огня. Верю ли я в перемирие? Нет. Потому что мы еще очень далеко от этого. И думаю, что Путин имеет четкое понимание, что это в интересах Украины и не в интересах России", – сказал он.

Порошенко заявил, что его удивляют переговоры именно о конкретных объектах, а не о конкретных типах вооружений.

"Мы почему-то начали обсуждать, какие именно объекты будут подпадать под действие прекращения огня, а какие не подпадать. Энергетические будут, а больницы – нет? Я считаю, что мы должны исходить из других принципов, именно это я исповедовал, когда мы проводили в 2014-2015 годах переговоры с Путиным в Нормандском формате. И это было не по видам объектов, а по типам вооружений", – сказал Порошенко.

Он предположил, что можно было бы запретить использовать баллистические и крылатые ракеты, ударные дроны с дальностью, превышающей 25-30 километров.

"Пока не достигнуто перемирие на прекращение огня на земле. Артиллерия ствольная, системы залпового огня, даже управляемые авиационные бомбы, расстояние до 50-60 км – это уже второй этап", – добавил нардеп.

"Здесь очень легко контролировать, здесь абсолютно четкая позиция, и на сегодняшний день мы должны вооружить американцев, что это будет то, что будет работать", – выразил политик свое видение.

Как писал OBOZ.UA, 23 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Украины и США. Министр обороны Рустем Умеров назвал разговор конструктивным и содержательным.

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