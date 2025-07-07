Во время очередного саммита страны БРИКС осудили "нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, намеренно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации".

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А вот удары самой России по инфраструктуре Украины, систематическое уничтожение гражданского населения, которое продолжается уже много лет, эти государства не осудили.

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Не варто навіть згадувати, скільки зусиль докладалося в Києві, щоб здобути прихильність країн глобального Півдня, серед яких держави БРІКС відіграють вирішальну роль. Як тут раділи телефонному дзвінку Сі Цзіньпіна, як вітали кожну розмову міністрів закордонних справ Китаю та України, як зустрічали прем’єр-міністра Індії Нарендру Моді після його візиту до Москви. Як президент України розповідав про чудові стосунки з лідерами країн Перської затоки — Саудівської Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Але всі ці країни — союзники Росії. І це об’єктивна реальність. Реальність, яку вже й не намагаються особливо приховувати: той самий глава китайського МЗС неформально попередив, що Китай не допустить поразки Росії у цій війні.

Саме тому не варто витрачати зусилля на пошук порозуміння з тими, хто прагне твоєї поразки. Не треба боротися за голоси в ООН, резолюції Генеральної асамблеї якої все одно нічого не змінюють. Більшість держав світу буде готова підтримати Україну навіть тоді, коли вона залишиться лише у віртуальній реальності. Але нам така країна не потрібна. Нам потрібна справжня.

Тому зусилля слід зосередити на трьох речах: на озброєнні, на тиску на російську економіку і на відновленні професійного управління державою. Тільки це дає шанс на успішному для нас завершенню війни у найближчі — хай і найважчі — роки.