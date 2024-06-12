Не 100: в СМИ заявили, что количество участников Саммита мира сократилось

Точное количество стран и организаций-участниц Саммита мира в Швейцарии до сих пор не определено. В СМИ заявили, что на конференцию по Украине собирались приехать 93 представителя, но (по состоянию на 11 июня) эта цифра снизилась до 78.

Об этом написало издание "Радио Свобода", ссылаясь на нескольких неназванных дипломатов Евросоюза. Журналисты утверждают, что их собеседники знакомы с ходом подготовки мероприятия. Оно, напомним, состоится уже 15-16 июня в швейцарском городке Бюргеншток.

Источники не уточнили, кто именно передумал участвовать. По мнению одного из дипломатов, этот список может пополниться.

"Моя цель – иметь семейное фото почти на 80 человек", – сказал чиновник. Другой дипломат, сообщив о 78 подтвержденных участниках, наоборот выразил оптимизм, отмечая, что "еще есть немного времени".

Ранее в Офисе президента Украины сообщали, что участие в Глобальном саммите мира подтверждали 107 стран и международных организаций. В Associated Press 10 июня писали, что участников будет около 90. Ожидается, что окончательно это определится до 14 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупреждал, что РФ несколькими способами пытается помешать саммиту. Президент Владимир Зеленский также отмечал: Россия прилагает максимальные усилия для дипломатического срыва мероприятия.

11 июня СМИ написали, что президент Аргентины Хавьер Милей передумал "практически в последнюю минуту" и таки отправится в Швейцарию на Саммит мира. Он отозвался на "специальное послание", которое ему направил Владимир Зеленский.

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