НАТО готово к прямой конфронтации с РФ, – председатель Военного комитета Альянса

НАТО готово к прямой конфронтации со страной-агрессором Россией. При этом риски ядерной войны все еще остаются низкими.

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Об этом заявил председатель Военного комитета Северо-атлантического альянса Роа Бауэра. Отмечается, что в Альянсе не исключают прямого военного столкновения с Россией.

По словам главы военного комитета Альянса адмирала, НАТО готово к войне.

При этом он отметил, что сейчас организации стоит перейти на "военную экономику мирного времени" и заняться перевооружением.

Также Бауэр отметил, что Альянс длительное время владел инициативой и мог сам определять когда, куда и сколько войск необходимо послать для решения той или иной задачи, однако сейчас на горизонте появилась Россия, которая может "прийти без приглашения".

Однако адмирал добавил, что стратегические цели государства-террориста выходят за пределы Украины, поскольку оно хочет восстановить территорию СССР.

По поводу столкновения России и НАТО приведет к ядерной войне, Бауэр ответил отрицательно.

"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший", – заявил адмирал.

Кроме того, Бауэр подчеркнул, что важно, чтобы все продолжили считать, что ядерную войну нельзя выиграть.

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