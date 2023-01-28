НАТО готово к прямой конфронтации с РФ, – председатель Военного комитета Альянса
НАТО готово к прямой конфронтации со страной-агрессором Россией. При этом риски ядерной войны все еще остаются низкими.
Об этом заявил председатель Военного комитета Северо-атлантического альянса Роа Бауэра. Отмечается, что в Альянсе не исключают прямого военного столкновения с Россией.
По словам главы военного комитета Альянса адмирала, НАТО готово к войне.
При этом он отметил, что сейчас организации стоит перейти на "военную экономику мирного времени" и заняться перевооружением.
Также Бауэр отметил, что Альянс длительное время владел инициативой и мог сам определять когда, куда и сколько войск необходимо послать для решения той или иной задачи, однако сейчас на горизонте появилась Россия, которая может "прийти без приглашения".
Однако адмирал добавил, что стратегические цели государства-террориста выходят за пределы Украины, поскольку оно хочет восстановить территорию СССР.
По поводу столкновения России и НАТО приведет к ядерной войне, Бауэр ответил отрицательно.
"Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший", – заявил адмирал.
Кроме того, Бауэр подчеркнул, что важно, чтобы все продолжили считать, что ядерную войну нельзя выиграть.
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