Наше внутреннее единство и глобальная поддержка Украины является залогом нашей победы – Порошенко на 'Голосе Америки'

Во время войны сохранение единства в украинском обществе остается важнейшим фактором нашей победы над захватнической армией России. Сейчас – это главный приоритет наравне с помощью Вооруженных Сил Украины.

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Об этом сказал Петр Порошенко в интервью "Голосу Америки", сообщает "Европейская Солидарность".

"Если мы говорим, какое большое достижение с 24 февраля – большим достижением является единство. И единство мы должны защищать, потому что точно сейчас единство под ударом, и какие-то полезные идиоты из разных команд с разной мотивацией пытаются это единство разрушить", – подчеркнул Порошенко.

"Это – достижение украинского народа и это достижение украинских Вооруженных Сил. В первые часы полномасштабного вторжения я позвонил президенту Зеленскому и просил о срочной встрече. Мой месседж был таким: с этого момента я больше не лидер оппозиции, и вы больше не мой оппонент", – напомнил Порошенко.

"Я думаю, что вместе с оружием, вместе с санкциями, вместе с правосудием против Путина, вместе с финансовой поддержкой, а вместе с будущим членством Украины в НАТО в момент нашей победы единство и глобальная солидарность, глобальное партнерство являются факторами для этого", – убежден Порошенко.

"Моя позиция заключается в том, что я буду сохранять единство, пока будет продолжаться война. Буду ли я работать на демократию? Однозначно да. Буду ли я критиковать или анализировать после войны, во время мирного процесса? Однозначно да. Но сейчас – единство является нашим главным приоритетом. Это голос украинского народа", – отметил он.

Порошенко также отметил, что после 24 февраля 2022 мир изменился.

"Украина другая. Мы другие. И в этой ситуации эти изменения приоритетны. Мы должны ценить мир. Надо ценить украинское. Важность Украины для мира означает то, что без Украины невозможна глобальная безопасность в мире. И поэтому Украина так важна для всего мира", – убежден он.

"Поэтому все наши партнеры, включая Соединенные Штаты, рассматривают поставки оружия и введение санкций не как помощь Украине, а как инвестицию в собственную безопасность", – отмечает Порошенко.

Напомним, Порошенко назвал лучшего переговорщика с россией и объяснил, почему путину нельзя доверять.