Порошенко о переговорах с Россией: лучший переговорщик – это ВСУ. Путину не можно доверять

Путину умеет лгать, поэтому ему не можно доверять. А многолетний опыт переговоров с Россией показал, что лучшим переговорщиком являются Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал Петр Порошенко в интервью "Голосу Америки".

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Он назвал три пункта, из которых нужно исходить, говоря о переговорах с агрессором.

"Сегодня мой вывод из многолетнего опыта переговоров с Россией состоит из трех пунктов. Пункт номер один. Не доверяйте путину. Пожалуйста, не верьте ему. Он – офицер КГБ, который умеет лгать. И в этой ситуации будет легче, если мы последуем этой рекомендации", – поясняет Порошенко.

Второй пункт – путина не нужно бояться. Он может пойти настолько далеко, насколько мы вместе ему позволяем.

"Пункт номер два – пожалуйста, не бойтесь путина. Это факт, который Вооруженные силы Украины демонстрируют с 2014 года. Потому что путин понимает только один язык. И этот язык – язык силы. И путин может пойти настолько далеко, насколько мы вместе ему позволяем", – призывает пятый президент.

В-третьих, Порошенко назвал наилучшего дипломата и переговорщика Украины и отметил поддержку Соединенных Штатов Америки.

"И пункт номер три. У нас уже есть блестящий переговорщик, очень эффективный. У нас были отличные переговоры, пока путин пытался окружить Киев, пока он воевал за Харьковскую область, во время операции в Херсоне. А имя этого переговорщика я знаю, потому что я не только пятый президент Украины. Я еще был министром иностранных дел и кое-что понимаю в дипломатии. Лучший дипломат и лучший переговорщик – это Вооруженные силы Украины при поддержке наших партнеров, в том числе ведущей глобальной роли США, администрации США под руководством президента Байдена, Конгресса США, и что очень важно – народа Соединенных Штатов", – подытожил пятый президент Украины.

Порошенко также призвал не сравнивать ситуацию с 2014 годом и отметил, что тогда Украина выиграла битву за создание Вооруженных сил Украины.

"Пожалуйста, не сравнивайте здесь ситуацию с 2014 годом, когда у нас вообще не было Вооруженных сил. И я горжусь тем, что я и моя команда создали Вооруженные силы Украины. И точно теперь мы доказали, что они – одни из лучших, если не лучшие в мире", – сказал пятый президент Украины.

Напомним, Порошенко привезет на восток "очень дефицитные вещи" для артиллеристов и десантников.