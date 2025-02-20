'Наш враг – путинская россия': Порошенко в День Героев Небесной Сотни призвал к единению вокруг армии

Украинцам необходимо объединиться вокруг Вооруженных Сил Украины и провести систему работы по спасению государства.

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Об этом в День Героев Небесной Сотни заявил в Facebook лидер Европейской солидарности Петр Порошенко.

"Украину не впервые пытаются сбить с евроатлантического курса, подло и украдкой утащить свободу, заставить отказаться от собственного достоинства, замотив голову. В прошлый раз украинский народ этого не допустил. Но цена была невероятно высока – появилась Небесная Сотня. А потом были добровольцы, военные, все неравнодушные – тысячи людей отдали жизнь за право Украины быть свободной и достойной", – написал Порошенко.

Он отметил, что ответственность украинцев – помнить об этой жертве и "не опускать рук и не закрывать уши", ведь самые страшные преступления совершаются при молчаливом согласии хороших людей.

"Наш враг – путинская россия. Это не вчера началось. Их методы неизменны. Уже 11 лет войны и много лет назад. Именно они убили Небесную Сотню. Они, вместе со своими муртадами, продолжают сеять раздор внутри Украины, бить клин между нами и союзниками, обливать грязью патриотов. Они убивают наших людей и превращают нашу землю в руины", – отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что ситуация в Украине сейчас критическая и главный вывод из нее – "украинцам пора вспомнить, какие мы крутые и принципиальные".

"Как умеем поражать мир и исходить с достоинством из ситуаций, когда все прогнозы против нас. Мы – украинцы, мы и не такое переживали. Никакой паники. Только системная профессиональная работа и единство вокруг армии. Держим строй", – резюмировал Порошенко.

20 февраля ежегодно отмечается День Героев Небесной Сотни. Именно в этот день 2014 года в центре Киева погибло самое большое количество протестующих. Всего 107 активистов, отдавших жизнь за демократию и свободу Украины, названы Героями Небесной Сотни.