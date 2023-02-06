Нардеп от ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата

Народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Игорь Абрамович 6 февраля написал заявление о сложении мандата. Он в первый день полномасштабного вторжения РФ, 24 февраля 2022 года, стал первым членом ОПЗЖ, вышедшим из фракции этой политической силы.

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Об этом сообщил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Он заявил, что тогда, в феврале 2022-го, поступок Абрамовича стал примером для других членов фракции ОПЗЖ, теперь нардепы от этой политсилы снова должны последовать примеру бывшего коллеги.

"Сегодня написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович. Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало для ее дальнейшего развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий так же станет примером для подражания для других депутатов от запрещенной ОПЗЖ", - отметил Арахамия.

Он также заявил, что Абрамович, в отличие от подавляющего большинства однопартийцев, придерживался проукраинской позиции. Поэтому часто голосовал вразрез с "линией партии".

"Игорь со своей проукраинской позицией никогда не ассоциировался у меня с идеологией ОПЗЖ. Достаточно взглянуть на "синхронность" его голосования с бывшими однопартийцами. Проще говоря – свой среди чужих в тылу пятой колонны", - пишет Арахамия.

Также глава фракции президентской партии упомянул, что Абрамович создал депутатскую группу "Восстановление Украины", которая, по словам Арахамии, "последовательно поддерживает все важные для будущего страны и отпор агрессору законодательные решения, в самые тяжелые месяцы войны лишь укрепила устойчивость нашего парламента перед внешним агрессором" .

"Поэтому призываю других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать этому примеру. Пора уже наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны", - резюмировал Арахамия.

О конкретных причинах, побудивших Абрамовича сложить мандат, глава фракции "Слуги народа" ничего не сообщил.

Так же не упомянул он и о том факте, что Абрамович уехал из Украины за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ – и не посещал заседания ВРУ. Украинские журналисты-расследователи заметили его в августе у имения на французском мысе Кап-Ферра. У этого же дома журналисты зафиксировали два "Мерседеса", зарегистрированных на Абрамович Елену Давыдовну. Принимая во внимание возраст женщины, расследователи предположили, что она может быть матерью депутата Абрамовича.

В то же время, по месту жительства Абрамовича во французском реестре зарегистрирована фирма российского банкира Бориса Давлетьярова. Журналисты предположили, что украинский депутат мог арендовать виллу у российского финансиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Абрамович и Столар собираются сложить мандаты нардепов. По словам Арахамии, который и сообщил об этом решении, не назвав имен, это ожидалось на ближайшем пленарном заседании ВРУ.

"Все будет проходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины. То есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", - подчеркивал тогда нардеп.