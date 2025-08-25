'На кону – мир и безопасность Украины и мира': Порошенко в Киеве провел встречу с Келлогом

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко встретился со спецпредставителем Соединенных Штатов Америки Китом Келлогом, который находится в Киеве.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба фракции.

"Рад встрече с Китом Келлогом, специальным представителем США по вопросам Украины. Никто, как мы в Украине, не хочет мира больше. Однако не при любых условиях. Ваша миссия очень сложная, но и чрезвычайно важная. На кону – мир, безопасность и стабильность не только в Украине, но и в Европе и мире", – написал пятый президент в соцсетях.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог 24 августа прибыл в Украину. Он принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости.