Мы вместе в борьбе против российского нашествия: Европарламент почтил память Андрея Парубия минутой молчания

Европейский парламент в начале пленарного заседания почтил минутой молчания память Председателя Верховной Рады восьмого созыва, народного депутата из фракции "Европейская Солидарность" Андрея Парубия.

Видео дня

Видео из Европарламента обнародовал в соцсетях Петр Порошенко, который в эти дни находится в Страсбурге.

Председатель Европейского парламента Роберта Мецола обратилась к депутатам, отметив, что война в Украине продолжается.

"И хотя мы и в дальнейшем будем настаивать на мире и поддерживать все усилия в этом направлении, мы понимаем, что это должен быть настоящий мир, мир с достоинством и справедливостью. Мы были шокированы ужасным убийством бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия во Львове две недели назад. Такие трагедии, как смерть господина Парубия, усилили поддержку нашим сообществом украинцев в их борьбе за свободу и демократию", – сказала Роберта Мецола.

"Сегодня работаем в Страсбурге. Здесь стартовал новый политический сезон. Начался с минуты молчания по Андрею Парубию, народным депутатом от "Европейской Солидарности". Это признание его роли в борьбе за свободу Украины и наше общее европейское будущее", – написал Порошенко.

"Спасибо каждому евродепутату за поддержку этой инициативы. Мы вместе в борьбе против российского нашествия. Вечная память Андрею", – пишет пятый Президент.