Мы уже прошли колоссальный путь и сейчас готовим приближение нашей победы, – Зеленский о 400 днях обороны Украины

Четыреста дней обороны от полномасштабной агрессии России – это колоссальный путь, который прошли украинцы. Сегодня Украина готовит активные действия, чтобы приблизить нашу победу.

Видео дня

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 30 марта. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале главы государства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Украина прошла самые страшные дни того февраля. Выдержали и эту зиму. Колоссальные усилия за этими словами... Мы прошли прошлую весну, изменившую ход этой войны в пользу нашей обороны. Прошлым летом и осенью мы доказали, что весеннее освобождение наших северных областей не было случайностью. Битва за Киев, Чернигов, за Сумщину... Возвращение районов нашей Харьковщины, возвращение Херсона, оборона Бахмута и Донбасса – это героизм украинцев, который миру не забыть", – сказал Зеленский.

Он отметил, что этот путь украинцы прошли все вместе – "каждый и каждая, кто боролся и борется за Украину, кто заботился и заботится о государстве и украинцах, кто помогал и помогает нашей логистике, кто укреплял и укрепляет украинскую устойчивость".

"Мы готовим наши следующие шаги, наши активные действия. Мы готовим приближение нашей победы. В чем сила Украины? Если намерения твои – добрые, весь мир будет на твоей стороне, тебе будет помогать", – сказал президент.

В 400-й день сопротивления Зеленский поблагодарил "всех в мире, кто с Украиной".

"Кто разделяет наше понимание свободы. Кто поддерживает наше стремление к справедливости. Кто имеет такую же крепкую уверенность, которую имеем мы, украинцы... уверенность, что мир должен базироваться на правилах, на цивилизованных правилах – на правилах человечности, уважения и мира. Вот почему Украина победит. Потому что свобода и справедливость, человечность и уважение, заслуженный народом мир должны победить", – заверил глава государства.

Он также поблагодарил всех украинских военных, которые держат фронт защиты единственной, несокрушимой и навсегда свободной Украины, а также всех, кто помогает родным украинцев, чьи жизни были унесены войной.

"Украина победит на фронте. Украина победит в восстановлении. Украина победит в возвращении справедливости", – уверен Зеленский.