'Мы не боимся, ведь Россия не так сильна': Зеленский заявил, что Украина освободила 50% территорий, оккупированных с 2022 года

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не боится страну-террористку Россию, ведь она уже не так сильна, как раньше. Также нашему государству удалось деоккупировать 50% территорий с 2022 года.

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Такое мнение украинский лидер высказал в интервью Fox News. Однако, по его словам, российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать войну.

"Мы хотели бы добиться справедливого завершения этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Путин не хочет прекращать войну, а Украина, в свою очередь, не признает оккупацию своих территорий.

Гарант подчеркнул усиление международного давления на диктатора РФ, "в частности со стороны Китая, чтобы можно было заключить соглашение, а также более широкие гарантии безопасности". Президент убежден, что одних гарантий со стороны Европы будет мало.

"Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", – отметил он.

По мнению украинского главы, у президента США Дональда Трампа есть все возможности принудить президента РФ прийти к миру. Зеленский надеется, что потенциальное соглашение является чем-то большим, чем просто лист бумаги.

"Мы хотим, чтобы он (Трамп. – Ред.) был на стороне справедливости, на стороне Украины", – резюмировал президент.

Напомним, по словам Майка Уолтца, Трамп якобы рассматривает вариант снятия ограничений на дальнобойные удары Украины по РФ. Это необходимо для склонения кремлевского диктатора Владимира Путина к переговорам. Уолтц также не исключил, что Вашингтон введет энергетические санкции против России.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Зеленского, последние заявления Путина означают, что он боится переговоров и хочет во что бы то ни стало затянуть войну. Диктатор стремится сделать ее бесконечной, хотя именно РФ начала войну против Украины еще в 2014 году.

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