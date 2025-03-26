Мы находимся на решающем этапе этой захватнической войны, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Украина и Европа находятся "на решающем этапе" войны с Россией. В то же время Москва не показывает, что хочет мира.

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Об этом он сказал 26 марта на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Париже. Макрон отметил, что приветствует усилия Дональда Трампа по временному перемирию между Украиной и РФ, а затем – завершение боевых действий.

"Сегодня мы находимся на решающем этапе прекращения захватнической войны РФ. Я приветствую инициативу президента Трампа, которая направлена на скорейшее прекращение боевых действий в той последовательности, которая могла бы помочь достичь крепкого и продолжительного мира", – сказал он.

Однако Макрон подчеркнул, что видит "соблазн российской стороны переписывать и перетолковывать то, что уже соглашалось, путем перечисления новых условий".

По его словам, во время переговоров в Джидде Украина четко выразила Америке свое согласие на полное прекращение огня на 30 дней без всяких условий, несмотря на то, что она является жертвой агрессии. Такие же обязательства должна дать и Россия, сказал президент Франции.

"Россия не доказывает, что она действительно хочет мира, поскольку она днем за днем продолжает наносить интенсивные удары по Украине", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Макрон объявил о предоставлении Украине нового масштабного пакета военной помощи на 2 млрд евро. Украинская армия получит средства противовоздушной обороны, ПЗРК Mistral, ракеты для самолетов Mirage.

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