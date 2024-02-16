'Мы должны укрепить наши союзы и альянсы': Зеленский обратился к участникам выставки в Швеции, посвященной всеобщей истории государств. Видео

В Швеции открылась выставка, посвященная совместной с Украиной истории. Президент Владимир Зеленский обратился к участникам мероприятия и поблагодарил за поддержку.

Экспозиция "Перекресток: 1000 лет совместной истории Швеции и Украины" представлена в Музее шведской армии с февраля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, публикуя его видеообращение.

В нем украинский лидер подчеркнул, что Европа научилась строить мир, поэтому мы должны сохранить этот опыт – архитектуру сотрудничества в Европе и в Атлантическом пространстве, которая работает ради общей безопасности. Он также считает, что необходимо укрепить союзы и альянсы стран, чтобы они были реально способны защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем.

"Чтобы ХХІ век все же отличался от ХІХ или ХVІІ – отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что именно от нас зависит, какой будет жизнь, упоминания об истории, выставках и исторических книгах во время наших внуков и даже их внуков.

"Это будет жизнь в уважении и покое? Или это будет Европа, которая будет снова истекать кровью из-за больных амбиций какой-то злой души? Мы должны приучить Россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это возможно", – выразил убеждение президент Украины.

Он напомнил, что в мировую историю входят не те, кому было легко и кто смирился, а те, кому было сложно, но они устояли. Украинцы же и шведы прошли путь более тысячи лет, сохранили собственную культуру и свой образ жизни.

"Мы научились ценить мир. И мы пройдем нынешние испытания. Достойно пройдем – в смелости и в сотрудничестве. Никому не отдадим права писать нашу историю", – подчеркнул он.

В Офисе президента отметили, что международная выставка "Перекресток: 1000 лет общей истории Швеции и Украины" свидетельствует о тысячелетней истории украинского государства и многомерных украинско-шведских связях в разные исторические периоды.

Из открытых источников известно, что отправная точка экспозиции находится среди археологических находок времен викингов и брака между Ингигердой – дочерью короля Швеции Улофа – и киевским князем Ярославом Мудрым. Далее следует продолжение в политических альянсах XVII и XVIII веков, таких как союз между Карлом XII и казацким гетманом Иваном Мазепой в начале 1700-х, людях из села Старошведское и сегодняшней военной ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, в Минобороны Швеции рассказали об обучении украинских военных механическому разминированию. В конце лета и осенью прошлого года студенты с Украины находились в Швеции для обучения на машине DMR 1.

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