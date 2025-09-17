"Мы делаем страшные вещи": Борис Джонсон объяснил, что было бы в случае вторжения войск Путина на танках в Польшу

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО имеет готовые масштабные планы в случае танкового вторжения России в Польшу. По его словам, в таком случае Альянс ответит жестко и сделает "страшные вещи".

Видео дня

Об этом Джонсон сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Он подчеркнул, что любое реальное вторжение на территорию страны-члена НАТО станет для Кремля катастрофой.

Почему НАТО не атакует Россию в ответ

Бывший чиновник прокомментировал инцидент с 19 дронами, которые летели на Польшу, и все были сбиты. По его мнению, это был успешный результат, ведь никто не пострадал. "Прежде всего – все эти 19 дронов сбили, и, насколько я понимаю, никто не пострадал. С точки зрения НАТО, это успешный результат", – заявил Джонсон.

Он пояснил, что НАТО является оборонительным союзом, созданным не для развязывания войны, а для защиты своих членов. Именно поэтому Альянс не наносит удары по Москве или Смоленску, поскольку это могло бы привести к ядерной эскалации.

"НАТО – оборонный союз. Его задача – защищать 28 или 29 стран-членов, сколько их сейчас. Его создали не для того, чтобы развязывать войну. И, если честно, Дмитрий, ответ на ваш вопрос таков: почему НАТО не направил дроны ударить по Смоленску, Москве и так далее? Потому что это было бы несравнимо. Никто не хочет ядерной войны, и в этом нет необходимости. Если бы Путин пошел танками, если бы он ввел войска в Польшу, как это было в 1980-м, – ну, не он лично, Россия ввела, – то это была бы совсем другая история. В случае реального вторжения Путина у НАТО на столе грандиозные планы. Тогда мы делаем страшные, страшные вещи и останавливаем атаку", – подчеркнул политик.

Позиция Джонсона относительно Украины и планов Путина

Джонсон подчеркнул, что война будет продолжаться, пока Запад не создаст достаточного давления на Кремль. По его словам, Путин стремится подчинить Украину или установить над ней политический контроль.

"Эта война закончится только тогда, когда мир поймет: Путин не хочет ее завершать. Война закончится только тогда, когда мир окажет на Путина достаточное давление, чтобы он изменил свою стратегическую цель в отношении Украины. Сейчас его цель – продолжать и в конце концов завоевать всю Украину или установить политический контроль над ней. Единственный способ его остановить – донести до него, что Запад никогда не примет такого результата. Это то, что нужно сделать сейчас",

Единственным выходом политик считает интеграцию Украины в западное сообщество – НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что Запад должен обеспечить Киев всей возможной поддержкой: военной, экономической и политической.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Борис Джонсон высказался относительно встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина, которая состоялась на Аляске 15 августа. По словам политика, смотреть на это было отвратительно, однако иногда с такими людьми как глава РФ все же надо разговаривать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!