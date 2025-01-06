'Мы бьем по рукам и ловим этих людей': Зеленский рассказал, как в Украине борются с коррупцией

В Украине есть коррупция, но страна борется с этим. Президент Владимир Зеленский заверил, что "мы не зарабатываем на войне".

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Тему коррупции поднял на своем подкасте американский исследователь и блогер Лекс Фридман. Он отметил, что новоизбранному главе США Дональду Трампу и его стороннику, миллиардеру Илону Маску очень важно то, как Киев борется с нелегальными схемами и взяточничеством.

Украинский глава заявил, что наши антикоррупционные органы работают, но, конечно, они не идеальны – есть много вопросов. И еще есть судебная система, которая отвечает за конкретные приговоры.

"Сказать, что у нас нету коррупции, – это врать. Мы открыто об этом говорим, мы с этим боремся", – отметил президент.

Он напомнил, что в Украине в сидит в СИЗО самый влиятельный олигарх – Игорь Коломойский, с которым не смогли ничего сделать ни США, ни Европа.

"Я бы сказал честно. То, что у нас называют коррупцией, а в каком-то государстве мира называют лоббизмом – это не значит, что там нет коррупции", – добавил Зеленский.

В качестве примера он раскрыл детали транспортировки американской военной помощи. У Украины на аэродромах в Европе есть собственные грузовые самолеты, которые могли бы перевозить технику. Зеленский просил, чтобы Штаты разрешили использовать их для логистики, но Вашингтон отказал. Поэтому оружие доставляли воздушные суда американских компаний – и на это тратилось много денег, выделенных нам в рамках помощи. Хотя использовать украинские самолеты было бы дешевле.

Зеленский задался риторическим вопросом, не является ли этот факт лоббизмом (намекнув на некую коррупцию) со стороны американских компаний.

Также президент отметил, что от Вашингтона Киев получал больше оружия, чем денег.

"И там, где мы видели риски, что что-то может быть с оружием, мы били по рукам всех. И, поверьте, это не только об Украине. На всем пути получения, везде есть те либо другие люди, компании, которые хотят зарабатывать", – сказал он.

Зеленский добавил, что о коррупции с военной помощью часто появляется непроверенная информация. И нам "приходится бороться больше с дезинформацией, чем с подобными случаями".

"Хотя я все же еще раз подчеркну: на разных бытовых уровнях все одно какие-то такие моменты есть. Ловим этих людей, боремся", – подытожил президент.

Как писал OBOZ.UA, в ходе подкаста Владимир Зеленский предположил: в случае достижения справедливого мира Дональд Трамп мог бы посетить Украину, прилетев в нашу страну на самолете. Это было бы символически, отметил он.

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