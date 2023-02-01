Блог | Сергей Климовский: Москве не удается подтолкнуть Иран к войне с Азербайджаном

Кремлёвская дипломатия лжи, провокаций и терактов резко активизировалась на ряде направлений в последнюю декаду января по двум основным причинам. В Кремле ждут запуска с 24 февраля процесса реформирования ООН, изгнания из неё РФ, и предпринимают контрмеры. Во-вторых, Москва хочет, чтобы наступлением против Украины, которое она готовит на весну, проходило на фоне начала войн на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Это позволит РФ не только отвлечь внимание от войны с Украиной, но и начать выстраивать по их факту подобие коалиции вокруг себя и назвать всё это Третьей мировой войной между Западом и Востоком.

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В этом контексте Кремль придаёт большое значение плану по разделу на двоих с Ираном государств Южного Кавказа. При этом в Кремле нервничают и спешат, так как ощущают, что из их рук выскальзывает Армения. Уже осенью Кремль осознал: промосковская оппозиция Пашиняну – это дохлая лошадь и в неё надо влить свежую кровь. Для этого в северную часть Карабаха из Москвы приехал Рубен Варданян – миллиардер армянского происхождения, срочно отказавшийся от паспорта РФ. По приезду он сразу стал министром чего-то на территории с 30 тыс. населения. Карабах – это трамплин для Варданяна, чтобы войти в политикум Армении, где он будет петь ту же песню, которую пел грузинам Иванишвили о том, как его миллиард и связи в Кремле сделают их самыми счастливыми на планете.

Но события в Армении развиваются быстрее, чем раскручивается Варданян, и не так, как хочется Кремлю. Правительство Пашиняна всё настойчивей ведёт дело к заключению мира с Азербайджаном и готовит Армению к выходу из ОДКБ. В Армению возвращаются десятки тысяч армян, уехавших в РФ из-за нежелания воевать за "Великую Армению". Воевать за "Великую россию" в Украине им хочется ещё меньше. Получается двойная антиреклама РФ и ОДКБ.

В результате 27 января за сутки до атаки дронами военных объектов Ирана произошёл ряд событий, вроде как не имеющих к ней прямого отношения.

В этот день в Тегеране произошло нападение на посольство Азербайджана, в результате чего погиб начальник охраны и были ранены два его помощника. Алиев и Эрдоган сразу потребовали от властей Ирана дать более умное объяснение, чем "семейные обстоятельства" нападавшего. Это требование они повторили днём 29 января, когда уже стало известно об атаке дронов. В этот же день из Тегерана специальным авиарейсом были эвакуированы все сотрудники посольства Азербайджана с семьями, оба раненых и тело погибшего. МИД Азербайджана 31 января призвал его граждан не ездить в Иран без острой необходимости, по возможности покинуть его, а тех, кто остаётся не поддаваться на провокации.

Интересные события происходили 27 января и в Москве. Там выпустили Машу захарову облаять Евросоюз. Захарова обозвала страны ЕС "придатком" США и обвинила в том, что их мониторинговая миссия ЕС, прибывшая в Армению, – это военная дестабилизация ситуации на Южном Кавказе. Захарова также обиделась за Азербайджан, с которым ЕС не согласовал отправку этой миссии, но отказалась комментировать выступление в ПАСЕ депутата Милли меджлиса, закончившего свою речь словами "Слава Украине!". Его выступление содержало призыв принять решение о создании трибунала для расследования преступлений путина и лукашенко.

Пока захарова лаяла на брифинге, МИД РФ непублично предложил Баку и Еревану срочно начать переговоры в Сочи. Даже с поправкой на беспардонность московской дипломатии делать такое предложение Азербайджану в день траура неэтично. Спешка, с которой Москва его сделала, говорит о многом.

Прежде всего, о волне паники, поднимающейся в Москве из-за утраты ею контроля над Арменией. ЕС в тот же день ответил Захаровой, что она видимо не в курсе, что решение об отправке его миссия из ста человек в Армению было принято ещё 23 января, начнёт она работу на границе с Азербайджаном с 1 февраля и будет трудиться два года. Оружия у её членов нет, только видеокамеры. До неё там два месяца работала аналогичная миссия из 40 человек. ЕС информировал Азербайджан об её отправке, на что из Баку спокойно ответили: Армения на своей территории может размещать любые миссии. Шум, поднятый МИД РФ из-за этой миссии, яркий показатель уровня паники в Москве из-за того, что Азербайджан и Армения могут и без неё подписать мирный договор.

Приезд 28 января в Ереван президента Египта, который на следующий день прилетел и в Баку, дополнительно испортил нервы и всю игру Кремлю. Египет тоже начинает обозначать себя в качестве гаранта нерушимости границы между Арменией и Азербайджаном. Вероятно, вскоре в этом качестве обозначит себя и Пакистан, у которого появился такой мощный рычаг давления на РФ как её нефть. Глава МИД Пакистана 30 января прибыл в Москву не только, чтобы уточнить её цену. Если Москва хочет продавать Пакистану нефть, то должна перестать стравливать Армению с Азербайджаном.

Формирование столь широкой международной коалиции за установление мира между Арменией и Азербайджаном не только позволит Еревану говорить Москве твёрдое "Нет", когда ему это захочется, но и делает нереальным план по разделу Южного Кавказа между РФ и Ираном.

Попыткой Москвы активизировать этот план и было нападение в Тегеране на посольство Азербайджана. Цель всего этого будет понятней с учётом той ситуации, в которой находится политический режим Иран.

Исламская республика Иран пример того, как мог бы выглядеть СССР, если бы Горбачёву удался его план. Надо только заменить слово "исламская" словом "коммунистическая" и всё станет на свои места.

Иран, как и СССР, – это авторитарный социум с одной обязательной и всеобъемлющей государственной политической идеологией, объявленной на законодательном уровне вечной и единственно правильной. В СССР ею был коммунизм, в Иране – политический исламизм, конструируемый столь же произвольно из "Корана", как в СССР конструировали коммунизм из статей Маркса и всего, что было. Текст "Капитала" для таких упражнений не пригоден, несмотря на то, что его называли "Библией" коммунизма.

В 1979 г. на волне свержения шаха исламисты создали Исламскую республиканскую партию Ирана по аналогии с РКП(б)-КПСС как руководящую и направляющую организацию. Но в 1987 г. они её распустили с формулировкой "по причине решения исторических задач, для которых она создавалась". Сейчас в Иране зарегистрировано 250 организаций, имеющих право участвовать в выборах. Для упрощения их называют партиями, притом, что сами они это слово в своих названиях почти не используют, и мало похожи на политические партии в классическом смысле.

В Иране за восемь лет пришли к тому выводу, к которому в СССР шли 70 лет, и создали политическую модель, к которой шёл Горбачёв. Он тоже планировал со временем распустить КПСС и ввести многопартийность, при условии, что все партии будут стоять на платформе строительства коммунизма и защиты советского строя. Отслеживать чистоту их стремлений и фильтровать у Горбачёв должен был некий авторитетный государственный орган. В Иране такой орган создали в виде Совета аятолл с резиденцией в священном городе Кум в 150 км от Тегерана. Исламским республиканцам было по историческим причинам проще его создать, чем Горбачёву.

После роспуска Республиканской партии её функционеры вместе с госбюрократией стали объединяться в группы по интересам типа Партии машиностроения, Аграрной партии и т.п. Идеологические работники и богословы тоже стали образовывать корпоративные партии для лоббирования своих групповых интересов в парламенте и в администрациях. В итоге число таких партий-групп достигло 250-ти. Часть из них фиктивные и созданы Корпусом стражей исламской революции (КСИР), который был военным крылом Республиканской партии, а затем трансформировался в политическую полицию, более совершенную, чем КГБ.

Одной из главных задач КСИР на первом этапе было противодействие вместе с полицией и армией национально-освободительному движению курдов и белуджей. Для персидских политических исламистов формирование новой общности "иранский народ", такой же догмат веры каким был "советский народ" для КПСС. КСИР, как и КГБ, тоже пришлось налаживать экспорт своей "революции", что стало сразу актуальным из-за ирано-иракской войны. Так как Израиль поддерживал в ней Иран, с которым имел дружеские отношения при шахе, то борьба с ним стала для КСИР задачей № 1 лишь после завершения войны.

В процессе решения всех этих задач политическое влияние КСИР в Иране выросло, и он стал одним из трёх правительств. КСИР имеет собственные источники финансирования и в большей степени формирует внешнюю политику Ирана, чем его МИД. По этой причине в США его воспринимают как государство в государстве и именно в таком качестве он там находится под санкциями. Два других правительства – это обычные госструктуры с де-факто сословным, а не идеологическим парламентом, и иерархия религиозных учреждений с Советом аятолл на её вершине, часто называемая муллократией. Аятолла Али Хаменеи в ней имеет такой же статус и полномочия, какими обладали в средневековье римские папы.

В 2022 г. политическая система Ирана вошла в стадию антиисламистской революции, близкую к той антикоммунистической или антисоветской революции, которая вызревала в СССР в 1980-ых. Реформы Горбачёва были попыткой не допустить её и использовать её энергию в собственных интересах. Из первой волны этой революции Иран явно выйдет одной из самых нерелигиозных мусульманских стран.

Различные протесты в Иране бывали и раньше, но те, что происходят сейчас под лозунгом "Свобода, справедливость, национальное правительство", – совсем иное. В такой ситуации в либеральной монархии или демократической стране логичным шагом стали бы досрочные парламентские выборы с последующим запуском серии реформ, как это произошло в 2022 г. в Казахстане.

Но поскольку в парламенте Ирана доминирует коалиция консервативных партий и групп, которые не могут "поступиться принципами", а реформаторы в ничтожном меньшинстве, то сложно ожидать, что этот Меджлис сделает такой шаг. Большинство Меджлиса намерено как-нибудь без резких движений дотянуть до выборов весной 2024 г. и там будет видно, а не идти на структурные изменения. Если Меджлис боится распустить полицию нравов, то на расформировании КСИР он точно не пойдёт.

Гипотетически с инициативой досрочных выборов и изменений мог бы выступить Совет аятолл, если бы отправил на отдых Хаменеи, которому в апреле исполнится 84 года, и избрал бы своим главой нового аятоллу-реформатора. Это было бы похоже на казахский сценарий, где роль такого центра реформ взяла на себя команда президента Токаева. Но Совет аятолл, как и большинство Меджлиса, тоже намерен как-нибудь пропетлять до весны 2024 г.

В КСИР пока, насколько можно судить, тоже не расположены делать резкие движения и объявлять в стране чрезвычайное положение по аналогии с советским ГКЧП, поскольку оно может стать приглашением к гражданской войне. Не факт, что армия и другие госструктуры поддержат эту инициативу КСИР и всё может закончиться его роспуском, как получилось с КПСС после провала ГКЧП. КСИР, сделав такой шаг, рискует проиграть гражданскую войну ещё на старте.

В Иране желающих расформировать КСИР, который завёл страну в тупик международных конфликтов, гораздо больше, чем кажется, поскольку логичный выход из этого тупика лежит в роспуске КСИР. Не исключено, что сами иранцы передали США информацию о маршруте генерала Касема Сулемани в январе 2020 г., чтобы ослабить влияние КСИР. В январе 2021 г. КСИР сам выстрелил себе в ногу, когда сбил украинский пассажирский самолёт, вылетавший из Тегерана. В результате более 70 "стражей революции" попали под суд. Сейчас атака дронов тоже нанесла сильный удар по репутации КСИР в Иране. Но пока в политикуме Ирана никто открыто не решается требовать роспуска КСИР, притом, что все хотят этого.

В результате все три правительства Ирана, включая и часть руководства КСИР, склонны больше ждать весны 2024 г., чем делать резкие движения. Тем более, что в нишу к Ирану свалилась РФ, которую бывшие исламские республиканцы называют "малым сатаной", а с сатаны не грех и что-то поиметь. "Большой сатана" на их сленге это США или Израиль, в зависимости от настроения. "Вяликая русская культура", кричащая о глобальной войне с сатанистами, опять неоригинальна.

Москва учитывает такие настроения в правящем классе Ирана, поэтому делает ставку на ту часть КСИР, которая настроена не выжидать, а действовать и установить свою диктатуру.

Если КСИР устроит ГКЧП и введёт чрезвычайное положение из-за протестов, то есть высокий риск, что он проиграет ещё на старте. Но если чрезвычайное положение будет введено из-за войны, то КСИР рискует гораздо меньше, так как установление им диктатуры растянется во времени и будет не столь очевидным. Особенно, если на старте это будет не большая война с Саудовской Аравией, Израилем или с США, а маленькая по разделу с РФ на сферы влияния Южного Кавказа. КСИР по примеру Москвы тоже может назвать нападение на Азербайджан не войной, а "специальной военной операцией".

Так как КСИР нужна не так территория Азербайджана, как повод официально установить свою диктатуру в Иране, то он может не доводить эту войну до логического конца и выйти из неё в любой момент. При этом его риски меньше, чем в случае с ГКЧП.

Эта игра КСИР с Москвой отчасти похожа на игру, которую с ней ведёт Ереван. Пашинян говорит путину, разумеется, мы готовы в любой момент начать боевые действия, но только после того, как в Армению через Грузию войдёт армия РФ и будет сражать с нашей плечом к плечу. Без этого мы войну не начнём, так как РФ предала нас в 2020 г., мы ей не верим, и на этот раз воевать нам придётся не только с Азербайджаном, но и с Турцией, а её в одиночку мы точно не победим.

КСИР говорит Москве приблизительно следующее: мы готовы атаковать Азербайджан, чтобы решить свои проблемы и заодно помочь вам решить свои проблемы в Украине и на Южном Кавказе, но дайте нам кое-какие гарантии. Во-первых, что Армения синхронно с нами тоже вторгнется в Азербайджан. Во-вторых, что РФ, формально оставаясь в стороне, сможет на этом основании какое-то времени удерживать Турцию и Пакистан как союзников Азербайджана от вторжения в Иран. В-третьих, если вопреки ожиданиям войну не удастся закончить за две-три недели и в итоге против Ирана выступит большая коалиция вплоть до США, то РФ начнёт не просто угрожать ядерным оружием ей, но и ограниченно применит. Религиозные фанатики из КСИР не против и неограниченного его применения, а там пусть Аллах и археологи будущего разбираются, что это было.

У этих игр Еревана и КСИР с Москвой есть и другие отличия. Армяне начали всё больше склоняться к заключению мира с Азербайджаном, чем к войне. Вырисовывается перспектива вступления Армении в ЕС, и у правительства Пашиняна нет проблемы 2024 года, поскольку выборы прошли в 2021 г. Армянам некуда спешить, и они могут торговаться с Москвой в своё удовольствие, тогда как у КСИР и РФ помимо проблемы 2024 г. много других острых проблем.

В итоге спецслужбы РФ на этой почве нашли общий язык со сторонниками решительных действий в КСИР и организовали нападение на посольство Азербайджана, чтобы дать старт антиазербайджанской информационной кампании в Иране. Но операция пошла не по плану, так как охрана посольства не застрелила нападающего, как предполагалось, а взяла живым и сдала полиции Ирана. Дети, привезенные им к посольству, тоже не пострадали.

Полиция озвучила две версии, предложенные ей КСИР. Первая – задержанный 50-летний Ясин Гусейнзаде член боевой организации ассирийцев "Асала", подготовлявшей переворот в Иране в интересах неких членов его правительства и при содействии Моссад. Но все полезли в справочники и быстро выяснили, что "Асала" создана КСИР лет двадцать назад, дружила с Хезбаллой, и за всё это время ничем не прославилась. Поэтому появилась вторая версия – в апреле 2022 г. жена Гусейнзаде якобы ушла в посольство Азербайджана и не вернулась. Он девять месяцев как-то обходился без жены, потом решил вытребовать её у азербайджанцев. Эта версия должна объяснить всем правоверным иранцам, что если позволить женщинам не носить хиджаб и выходить из дома без сопровождения, то они непременно сбегут в какое-то иностранное посольство. Заодно доказать, что Азербайджан ворует у иранцев жён, за что должен быть примерно наказан.

Эта провокация КСИР сильно напрягла официальное правительство Ирана, которому война с Азербайджаном не нужна. Уже на следующий день 28 января глава МИД Ирана Хусейн Абдуллахиян приехал в клинику, где лечили раненных охранников посольства, пожелал им здоровья, и там же провёл пресс-конференцию вместе с послом Азербайджана Али Ализаде. На ней он объявил: президент дал указание серьезно расследовать инцидент. Этим правительство Ирана продемонстрировало всем, в том числе КСИР, что не намерено портить отношения с Азербайджаном и тем более начинать с ним войну.

Но не все поверили в это, зная реалии Ирана. Поэтому для удержания КСИР от попыток запустить войну дроны нанесли удар по военным объектам в Иране 29 января ранним утром, чтобы свести к минимуму возможное число погибших.

Иран за 40 лет нажил себе столько врагов, что все три его правительства оказались в недоумении, кто мог это сделать. Израильские журналисты, видя эту растерянность, стали троллить Тегеран и писать, что это конечно же сделал Моссад. К ним присоседился Михаил Подоляк и заявил "о длинных руках Украины". Так как МИД Ирана после этого вызвал для объяснений диппредставителя Украины, то стало ясно – в Тегеране действительно не знают, кто и почему это сделал. В итоге "Вашингтон пост" решила помочь Тегерану и написала, что дроны были запущены с территории самого Ирана или очень близко расположенных к нему стран. Например, курдами, иракцами, а может быть с территории Турции или Азербайджана. "Вашингтон пост" как могла постаралась объяснить Тегерану, что не надо устраивать новую войну на Южном Кавказе вместе с РФ и вообще, лучше с ней общих дел не иметь.

Воспользуются ли подсказкой газеты все три правительства Ирана – большой вопрос, так как Кремль продолжит их охмурять.