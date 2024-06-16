Мексика объявила о возобновлении работы посольства в Украине, – Кулеба

В ближайшее время еще одна страна возобновит работу своего посольства в Киеве. Ею станет Мексика.

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Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба на Саммите мира в Швейцарии. При этом будет усилено двустороннее сотрудничество между Мексикой и Украиной.

"Мы с моей мексиканской коллегой Алисией Барсеной провели конструктивную и предметную встречу", – написал Кулеба.

Глава МИД Украины поблагодарил Мексику за участие в саммите мира и подтверждение своей преданности миру на основе Устава ООН и фундаментальных принципов международного права.

Дипломаты обсудили пути развития двустороннего сотрудничества стран.

"В этой связи я приветствую решение Мексики возобновить свое посольство в Украине", – резюмировал эту встречу Дмитрий Кулеба.

Напомним, что в последнее время Украина открыла 10 новых посольств в странах Африки.

Как сообщал OBOZ.UA:

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– В ISW считают, что заявлениям диктатора Путина о якобы "готовности России вести переговоры" удалось сбить с толку цель Глобального саммита мира в Швейцарии. Информационная операция Кремля была направлена на саботаж саммита и частично преуспела в этом, переориентировав международный разговор на отсутствие РФ на саммите.

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