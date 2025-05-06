Майк Пенс – Трампу: Путин не хочет мира, он хочет Украину

Вице-президент США времен первого срока Дональда Трампа Майк Пенс раскритиковал мирные инициативы американского лидера в отношении войны РФ против Украины. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин "понимает только силу", а политика Трампа лишь придала ему смелости.

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Своими взглядами Пенс поделился в интервью CNN, которое было опубликовано 5 мая. Он выразил несогласие с позицией Трампа в отношении РФ, который на прошлой неделе заявил, что верит Путину на слово, что тот якобы хочет мира.

"Если последние три года чему-то нас и научили, так это тому, что Владимир Путин не хочет мира – он хочет Украину. И тот факт, что мы уже почти два месяца следуем соглашению о прекращении огня, на которое согласилась Украина, а Россия продолжает откладывать и оправдываться, подтверждает эту точку зрения", – сказал Пенс.

Он добавил, что Путин "понимает только силу".

"Вот почему в этот момент нам нужно ясно дать понять, что США продолжат лидировать в свободном мире, чтобы предоставить Украине военную поддержку, необходимую для отражения российского вторжения и достижения справедливого и прочного мира", – сказал бывший вице-президент.

"Нерешительная поддержка", которую администрация США продемонстрировала за последние несколько месяцев, "я считаю, только придала смелости России",заявил Пенс.

Политик также спрогнозировал: если Путин добьется успеха в Украине, Россия вторгнется в одну из стран НАТО.

"Для меня это касается не только Украины. Я действительно верю, что если Владимир Путин захватит Украину, это лишь вопрос времени, когда он пересечет границу, где нашим мужчинам и женщинам в форме придется идти с ним воевать", – сказал Пенс.

Бывший вице-президент Трампа рассказал, что придерживается "старой доктрины" 40-го президента США Рональда Рейгана: "Если вы готовы сражаться с нашими врагами на вашей территории, мы предоставим вам средства сражаться с ними там, чтобы нам не пришлось с ними сражаться".

Пенс также назвал "прискорбной" перепалку в Овальном кабинете между Трампом, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я считал, что президент Зеленский поступил опрометчиво, выступив со своей аргументацией перед прессой в Овальном кабинете, и я считаю прискорбным то, как президент и администрация отреагировали в тот момент", – сказал он.

Однако Пенс также указал на встречу Трампа и Зеленского в Ватикане на полях похорон Папы Франциска, сказав: "Похоже, что мы возобновили диалог".

По словам экс-вице-президента, соглашение США и Украины о полезных ископаемых "посылает Москве оглушительный сигнал о том, что Америка и Украина здесь надолго".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Трамп намекнул, что давит на РФ путем снижения цены на нефть. По его словам, это влияет на желание Кремля "договориться" о мире и Украина также "хочет урегулировать ситуацию".

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