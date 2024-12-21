Квартира в Москве и жена с зарплатой в рублях: всплыли скандальные данные о 'слуге' Каптелове. Кто он и за что голосовал

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Каптелов, прошедший в Верховную Раду по мажоритарке от Павлограда на Днепропетровщине и ныне входящий в бюджетный комитет, не упомянул в декларации, что его жена и дети живут в России. Семья нардепа владеет недвижимостью в Москве, а его жена получает зарплату от государственного учреждения в столице государства-агрессора.

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"Московские тайны" "слуги" Каптелова раскрыли расследователи проекта "Схемы". Они также указали на путешествия нардепа за границу, которые странным образом совпало с поездками его жены из России в Турцию.

"Слуга" Каптелов и его взгляды

Нардеп от "Слуги народа" Роман Каптелов еще за несколько лет до попадания в Верховную Раду носил другую фамилию: тогда он был Мигрин.

Каптелова-Мигрина уже не один год многое связывает с Россией. В частности, он учился в Москве: как отмечено на сайте партии "Слуга народа", окончил Российский государственный социальный университет по специальности "Политология".

В 2012 году под фамилией Мигрин он опубликовал статью в сборнике материалов для конференции российских политологов под названием "Блогосфера как инструмент политической активности молодежи".

Приблизительно тогда же он как руководитель благотворительного "Фонда Инкерман" организовывал в Севастополе семинары для молодежи. Проект назывался "Школа активного гражданина".

Трансформация из Мигрина в Каптелова с будущим нардепом произошла в 2015 году, когда он после женитьбы взял фамилию жены.

А уже через четыре года, в 2019-м, он прошел в парламент как мажоритарщик от "Слуги народа": проголосовали за Каптелова избиратели 36 округа с центром в Павлограде.

Фамилия этого нардепа большинству украинцев может быть совершенно не знакомой, ведь за 5 лет в парламенте он только 10 раз брал слово, чаще всего – чтобы передать его другим. В эфирах региональных медиа Каптелов активно выступал против вступления Украины в Европейский Союз, больше всего его возмущала европейская практика проверки источников доходов граждан.

Украину нардеп публично называл "марионеткой Европы", странным образом "резонируя" с любимым тезисом Кремля о "внешнем управлении" в Украине.

Народный депутат Каптелов выступал также против деколонизации города Павлоград, которая, согласно выводу Института национальной памяти, является символом российской имперской политики.

"Я вообще против. Когда принимали этот закон ("Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии". – Ред.), я не голосовал за него. Ибо когда война, когда сложное финансовое положение, сносить-переименовывать и все остальное – это не то, что нужно", – высказывал свою позицию Каптелов.

А вот в конце 2022 года он голосовал за градостроительную реформу (законопроект №5655), которая внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Такие изменения в условиях "войны, сложного финансового положения", очевидно, по мнению Каптелова – именно "то, что нужно". Этот законопроект президент Владимир Зеленский так и не подписал, поэтому принятый закон не вступил в силу.

Как правило, Каптелов голосует согласно "линии партии", изредка позволяя себе не принимать участия в голосовании.

Московские доходы семьи Каптеловых

Связи с государством-агрессором у Каптелова, как выяснили "Схемы", сохраняются до сих пор. Так, перед началом полномасштабного вторжения – примерно з месяц – его жена Евгения уехала в Москву, где остается до сих пор.

У Евгении Каптеловой в Украине был бизнес по прокату игрушек. О нем она в одном из интервью рассказывала еще в 2021 году. А через год спустя, в другом видео, женщина хвасталась, что завершила один из учебных курсов в России.

Украину Евгения Каптелова, по данным источников "Схем" с доступом к данным о пересечении государственной границы между Украиной и Россией, покинула 22 января 2022 года. Из Запорожья она совершила перелет в Стамбул, а оттуда вечером того же дня вылетела в Москву, где и встретила начало полномасштабной войны.

В сети можно найти информацию, что в России Каптелова оказывает услуги "семейного нутрициолога и специалиста по психосоматике" онлайн.

Зарабатывает Каптелова в сети неплохо. Журналисты "Схем" приводят в пример предлагаемый ею тариф "Просто послушать" за 5500 рублей (свыше 2 тысяч гривен).

Однако этим ее заработки не ограничиваются. С прошлого года супруга депутата Верховной Рады Украины работает на российское государственное учреждение, что указано в выписке из пенсионного фонда РФ, имеющейся в распоряжении журналистов.

"Схемы" отмечают, что в декабре 2023 года, например, Евгения Каптелова получила зарплату в государственном бюджетном учреждении культуры в Москве "Объединение культурных центров юго-западного административного округа", заработала она в декабре 52 тысячи рублей (около 21 тысячи гривен ).

Ни рублевая зарплата Евгении Каптеловой, ни ее заработки на онлайн-тренингах в государстве-агрессоре ее муж в декларации за 2023 год не указал, хотя должен был, согласно действующему законодательству.

Бюджетное учреждение, где работает жена украинского нардепа, тесно сотрудничает с другой российской организацией, созданной по поручению Путина для "воспитания нового поколения патриотов и защитников России" – всероссийским центром военно-спортивной подготовки молодежи "Воин".

В библиотеках бюджетного московского учреждения совместно с этой организацией проводят "патриотические мероприятия", в частности, учат управлять дронами на виртуальном оборудовании.

В октябре 2024-го на одном из таких мероприятий присутствует и жена нардепа, на ее пальце журналисты заметили обручальное кольцо.

За 9 месяцев этого года Каптелова заработала более 700 тысяч рублей, это около 300 тысяч гривен, которые депутат, согласно закону, должен уже указать как доход жены в будущей декларации за 2024 год.

Недвижимость семьи Каптеловых в Москве и неупомянутые нардепом в декларации дети

Согласно фото из российской сети "Вконтакте" у семьи Каптеловых двое несовершеннолетних детей. О них в своих декларациях нардеп не упомянул ни словом, хотя указывать детей даже в случае отдельного проживания по закону он был обязан.

"И хотя Каптелов не указал в декларации доход жены, он все же упомянул в документе, что она является гражданкой Российской Федерации. У сына депутата – тоже российский паспорт. Информацию об этом "Схемы" получили из подтверждаемых верифицированных утечек баз данных жителей РФ, что подтверждается информацией из Федеральной налоговой службы России. Именно по российскому паспорту несовершеннолетний сын вместе с матерью покинул Украину накануне полномасштабного вторжения", – говорится в расследовании.

Также не упомянул Каптелов в декларациях о квартире площадью 100 кв. м в доме на Ленинском проспекте в Москве. Ее владельцами с 2015 года являются 9 человек, владеющих одинаково распределенными частями в этой квартире. Среди них жена нардепа Евгения, несовершеннолетний сын и дочь: суммарно им принадлежит треть этой квартиры. Кроме того, среди владельцев, в частности теща и тесть нардепа.

Журналисты нашли на российских сайтах продажи недвижимости объявления о продаже квартиры в таком же доме по соседству с тем, где расположена недвижимость Каптеловых. Один кв м там стоит почти 420 тысяч рублей (около 175 тысяч гривен).

То есть 100 квадратных метров такой недвижимости может стоить около 17,5 миллиона гривен. Следовательно, стоимость той доли квартиры, которой владеют жена и дети Каптелова, и упоминаний о которой нет ни в одной декларации "слуги народа", составляет около 6 миллионов гривен.

Независимо от того, была ли эта недвижимость приобретена в браке или ее приобрела жена нардепа еще до бракосочетания, а также безотносительно того, где именно находится недвижимость, Каптелов был обязан указать ее в декларации.

Совпадения в поездках за границу

Официально Роман и Евгения Каптелова до сих пор состоят в браке. На то, что брак может существовать не только на бумаге, намекают удивительные "совпадения" в зарубежных поездках обоих супругов.

В частности, Евгения Каптелова за время полномасштабной войны несколько раз летала из России в Турцию и обратно.

Первую такую поездку она совершила 1 июня 2022 года: из российского Сочи Каптелова улетела в Анталию, 7 июня вернулась в Москву.

При этом "Схемы" обратили внимание на определенное совпадение: отсутствие депутата в Раде во время путешествий супруги в Турцию.

Например, когда Евгения Каптелова летала из Грозного в Стамбул с 5 по 9 июля 2022 года, в Верховной Раде проходили пленарные заседания.

По данным электронной системы парламента, "слуга" Каптелов в эти дни либо не голосовал, либо отсутствовал. "Схемы" утверждают, что в это время он находился за границей.

Такая же история повторилась в период с 14 по 21 сентября 2022 года, когда Евгения Каптелова слетала в Стамбул и вернулась в Москву, ее муж на заседаниях не появлялся, поскольку находился за границей.

Повторилась ситуация и в период с 8 по 12 января 2023 года, когда жена нардепа в очередной раз направилась в Турцию.

На пленарных заседаниях, проходивших в ВРУ 12 и 13 января, депутат Каптелов в эти дни либо не голосовал, либо отсутствовал. И тогда он, по данным "Схема", также находился за пределами Украины.

"Схемы" обратились в Аппарат парламента с запросом, оформлял ли нардеп командировку в эти дни. В ответе им отказали, сославшись на то, что в условиях военного положения эти данные ограничены.

Сам Каптелов на вопросы журналистов ответил в письменном виде. От детей он открестился.

"О семье: я никогда не скрывал, что моя жена является гражданкой России. С момента введения военного положения она не находится в Украине, что объясняется правовыми и фактическими обстоятельствами. Мои дети не имеют украинского гражданства, а я юридически не имею официального статуса отца через обстоятельства, на которые не могу повлиять", – говорится в ответе "слуги".

Однако выписка из государственного реестра актов гражданского состояния свидетельствует, что нардеп остается в браке с женой и значится отцом детей.

"О недвижимости в Москве, которая, по вашим данным, принадлежит моей жене, я не имею и никогда не имел информации о ее имущественных правах. Подходящие декларированию доходы моей жены были внесены в декларацию и будут внесены в следующем году в соответствии с действующим законодательством ", – убеждает он, подразумевая доходы жены в Украине, а не заработанное ею в Москве.

Поинтересовались журналисты у Каптелова и его выездами за границу, которые совпадают с отсутствием в Раде во время голосования и поездками жены из России в Турцию.

"Эти поездки осуществлялись в официальных целях и в связи с личными обстоятельствами. Все эти поездки были должным образом задекларированы в соответствии с действующим законодательством. Мое общение с семьей ограничивалось несколькими встречами из-за обстоятельств, на которые я не могу повлиять. С момента введения военного положения я не имел отпуска и не отдыхал", – ответил нардеп.

Просьбу уточнить цель командировок и предоставить копии соответствующих распоряжений депутат проигнорировал.

Не видит Каптелов также никаких рисков в том, что семья нардепа проживает в государстве-агрессоре в разгар полномасштабной войны.

"Вопросы, связанные с моей личной жизнью, являются исключительно частными и не влияют на исполнение моих обязанностей народного депутата Украины. В своей деятельности я всегда руководствуюсь интересами государства и действие в рамках закона", – говорится в его ответе на запрос Схем".

Какую ответственность должен понести Каптелов за сокрытие доходов семьи и недвижимости в стране-агрессоре

Законодательством Украины предусмотрено, что за недекларирование определенного имущества на суму от 300 тысяч до 1,5 миллиона должностное лицо несет административную ответственность и может отделаться штрафом. А вот за сокрытие имущества стоимостью от 1,5 до 6 млн наступает уголовная ответственность с перспективой реального тюремного срока – лишения свободы на два года.

В то же время Каптелов является членом бюджетного комитета Совета, через который проходят документы, которые могут создавать государственную тайну. Так что потенциально возникает риск попадания этой развединформации в руки агрессора.

Между тем, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук назвал проживание родственников украинских нардепов в России во время войны "странным" и заявил, что в таких случаях народные избранники должны нести ответственность.

"Безотносительно этого конкретного случая, мне кажется, что любой, кто есть в родственных отношениях с народными депутатами, в принципе, должен находиться в Украине, потому что для меня как-то странно, если кто находится в Российской Федерации. Это бесспорно персональная ответственность каждого депутата, и он должен нести за это соответствующую политическую, в случае подтверждения других последствий, и юридическую ответственность", – сказал Стефанчук.

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Куницкий до сих пор не вернулся в Украину из командировки, в которую уехал еще в середине сентября 2024 года. С тех пор по состоянию на 17 декабря парламентарий в Украину не въезжал.

В сентябре, по данным СМИ, "слуга" уехал в командировку в Израиль. Оттуда Куницкий отправился в Соединенные Штаты Америки, где проживает его семья.

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