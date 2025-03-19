Путін дав змогу главі Білого Дому продемонструвати "відчутний прогрес" у погашенні трирічного конфлікту. Але не настільки відчутний, аби 47-мий президент США зміг почувати себе домінантним лідером у цих стосунках.

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Трамп "програв" перший телефонний спаринг з путіним: переконати кремлівського диктатора на повне припинення вогню не вдалося.

Лідер США неабияк розчарований розмовою, що навіть скасував підсумкову пресконференцію. Все тому, що його можливості впливу на кремль вочевидь переоцінені.

Головний підсумок — згода путіна на взаємне припинення обстрілів енергетики, також домовилися домовлятися про спрощення судноплавства в Чорному морі. Після створення "зернового коридору" це найсерйозніший крок до деескалації. Але зовсім не те, що анонсував "47-мий".

Хоча…забув згадати про персональну сатисфакцію бункерному: будуть ще хокейні матчі між командами НХЛ та КХЛ, улюбленого спорту путіна. Мо навіть побачимо двох президентів на одній трибуні, які хором скандуватимуть "шайбу-шайбу".

путін дає зрозуміти, що йому подобається ідея геополітичної угоди з Трампом, але він хоче укласти її на своїх умовах. Тому бліцкригу у Вашингтона може й не вийти, якщо США не позадкують під тиском РФ, читай - не приймуть усі ультиматуми бункерного.

Питання лише в тому, чи перейде Трамп до анонсованого плану Б, де він залякує кремль, обкладає його санкціями і засипає Україну зброєю. Наразі, як би не закипало політичне нутро "47-го", ззовні він випромінює героїчний оптимізм.